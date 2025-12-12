Premierul Ilie Bolojan, despre scandalul din Justiţie: "Românii şi-au pierdut încrederea"

Premierul Ilie Bolojan a avut vineri o reacție publică despre scandalul din Justiție. "Nu are cum să contribuie la creșterea încrederii populației în actul de justiție", a spus Bolojan care a comparat domeniul cu scena politică.

Premierul a promis o analiză.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis vineri sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea de verificări în legătură cu materialul difuzat de Recorder, informează CSM.

