Craiova pierde cu Sparta Praga şi îşi complică viaţa în Conference League. Rezultatele de joi şi clasamentul

Joi seara s-au jucat meciurile din etapa a V-a a Conference League, iar Universitatea Craiova, reprezentanta României în această fază a competiţiei, a suferit o nouă înfrângere, 1-2 cu Sparta Praga, pe teren propriu.

Universitatea Craiova a cedat în meciul cu Sparta Praga de pe teren propriu, din Conference League - Facebook/Universitatea Craiova

Cehii au avut mai mult posesia dar, per total, disputa a fost una echilibrat iar, în cele din urmă, doar norocul a înclinat balanţa în favoarea oaspeţilor.

Mekvabishvili a ratat un penalty pentru olteni, chiar înainte de pauză, iar imediat după pauză cehii au deschis scorul, prin Albion Rrahmani, fostul golgeter al Rapidului.

Nsimba a egalat în minutul 79, cu un şut splendid, din afara careului, însă bucuria oltenilor a durat doar 10 minute pentru că, în minutul 89, Rynes a dat lovitura aducând victoria oaspeţilor.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a retrogradat până pe locul 23 şi are mari emoţii în lupta pentru calificarea în play-off-ul pentru optimi. Universitatea mai are de jucat un singur meci, în deplasare, cu AEK Atena şi are nevoie de cel puţin un egal pentru a mai spera într-o calificare miraculoasă în primăvara europeană.

Rezultate Conference League, etapa a V-a

Breidablik - Shamrock Rovers 3-1

Drita - AZ Alkmaar 0-3

Fiorentina - Dinamo Kiev 2-1

Hacken - AEK Larnaca 1-1

Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2

Noah - Legia Varşovia 2-1

Samsunspor - AEK Atena 1-2

Shkendija - Slovan Bratislava 2-0

Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2

FC Aberdeen - Racing Club Strasbourg 0-1

Hamrun Spartans - Şahtior Doneţk 0-2

KUPS Kuopio - Lausanne Sports 0-0

Lech Poznan - FSV Mainz 1-1

Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc 2-1

Rakow - Zrinjski 1-0

NK Rijeka - NK Celje 3-0

Shelbourne - Crystal Palace 0-3

Rapid Viena - Omonia Nicosia 0-1

Clasament Conference League: 1. Racing Club Strasbourg - 13 puncte, 2. Şahtior Doneţk - 12 puncte, 3. Rakow - 11 puncte, 4. AEK Atena - 10 puncte, 5. Samsunspor - 10 puncte, 6. Sparta Praga - 10 puncte, 7. Rayo Vallecano - 10 puncte, 8. FSV Mainz - 10 puncte, 9. Crystal Palace - 9 puncte, 10. AEK Larnaca - 9 puncte, 11. Fiorentina - 9 puncte, 12. NK Celje - 9 puncte, 13. AZ Alkmaar - 9 puncte, 14. NK Rijeka - 8 puncte, 15. Omonia Nicosia - 8 puncte, 16. Lausanne Sports - 8 puncte, 17. Noah - 8 puncte, 18. Jagiellonia - 8 puncte, 19. Drita - 8 puncte, 20. Lech Poznan - 7 puncte, 21. Shkendija - 7 puncte, 22. Sigma Olomouc - 7 puncte, 23. Universitatea Craiova - 7 puncte, 24. Lincoln Red Imps - 7 puncte, 25. KUPS Kuopio - 6 puncte, 26. Zrinjski - 6 puncte, 27. Breidablik - 5 puncte, 28. Dinamo Kiev - 3 puncte, 29. Hacken - 3 puncte, 30. Legia Varşovia - 3 puncte, 31. Slovan Bratislava - 3 puncte, 32. Hamrun Spartans - 3 puncte, 33. FC Aberdeen - 2 puncte, 34. Shelbourne - 1 punct, 35. Shamrock Rovers - 1 punct, 36. Rapid Viena - 0 puncte.

Vă reamintim că primele opt clasate se califică direct în faza optimilor de finală, iar echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, în timp ce echipele clasate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene.

