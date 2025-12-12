Video "Bruneta de aur" din lumea infractorilor, înşelăciune de 100.000 de lei prin metoda "accidentul", la Iaşi
Metoda "accidentul" încă mai este folosită cu succes de infractori, din păcate. O tânără de 19 ani, poreclită "bruneta de aur", a făcut sacoşe de bani prin acest tip de înşelăciunea. Doar de la trei bătrâne, femeia a obţinut aproximativ 100 de mii de lei.
În urma unor percheziții făcute de către polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale, dar și de către serviciul criminalistic din Iași și cei de la Serviciul de Acțiuni Speciale, tânăra de 19 ani a fost reținută pentru 24 de ore și apoi arestată preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.
Aceasta mergea acasă la bătrânele pe care alte persoane reușeau să le păcălească telefonic și ridica banii de la respectivele victime.
Vorbim despre trei femei cu vârste cuprinse între 83 și 87 de ani, care au fost păcălite că rude de-ale lor au suferit accidente rutiere grave și au nevoie de investigații medicale și operații costisitoare sau că au probleme grave de sănătate. Așa le convingeau să își dea toți banii acestei tinere care venea să ridice sumele.
Peste 100.000 de lei a ridicat tânăra în decursul a doar câteva zile
Continuă verificările în acest caz pentru a fi identificate și celelalte persoane implicate în acest tip de înșelăciune cunoscut sub numele de "metoda accidentul".
Polițiștii trag un semnal de alarmă cu privire la aceste situații. Oamenii sunt sfătuiți să nu se lase păcăliți în momentul în care sunt sunați în acest mod, pentru că încă se practică acest tip de înșelăciune.
Deocamdată, banii nu au fost găsiți.
