Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 12 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 12 decembrie 2025.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 92.341 dolari sau 78.656 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 93.438 dolari sau 79.591 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 89.133 dolari sau 75.923 euro.

