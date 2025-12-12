Curs BNR, 12 decembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 12 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8057 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 3 decembrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3406 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0904 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4586 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 15 lei, astfel că gramul de aur a depăşit, din nou, pragul de 600 de lei şi a atins un nou nivel record, fiind cotat la 604,23 lei.

