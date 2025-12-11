Un card de credit este bun, dar nu trebuie să uităm de măsură. Trebuie să ne fie clar cum eşalonăm plăţile, pentru a nu ne trezi într-o încurcătură financiară din care ieşim doar în biroul de credite. Una dintre cele mai frecvente confuzii este cea între rată şi suma minimă de plată. Sunt mulţi români care fac asta şi ajung, fără să vrea, la dobânzi uriaşe.

De exemplu: dacă ai cumpărat de 3.000 de lei și timp de 6 luni plătești doar 100 de lei suma minimă, datoria scade cu doar 160 de lei. Restul de 440 de lei reprezintă doar dobânzi. Așa ajungi să plătești scump un credit care părea "cu zero dobândă".

Exemplul televizorului de 3.000 de lei. Cum trebuie plătit cu cardul de credit

"Să presupunem că ți-ai luat un televizor sau un frigider de 3.000 de lei. Un prim pas important este să fii atent și să treci acea achiziție pe rate, adică să bifezi sau să îți dai acordul că acea achiziție să o faci în 12 rate sau în 24 de rate. Pentru că altminteri, dacă ai făcut acea achiziție, tu crezând că ai făcut-o cu cardul de rate, dar nu ai ales corect, s-ar putea să te trezești în luna următoare că trebuie să vii de acasă cu cei 3.000 de lei deodată.

Articolul continuă după reclamă

După aceea - de ce vă zic că un card de credit are două sume minime pe care oamenii le confundă? Una este suma ratei lunare: am luat acel televizor de 3.000 de lei, l-am luat în 12 rate. Voi avea probabil o rată lunară de 250 de lei.

Dar un card de credit este, de fapt, o linie de credit care are un cost minim lunar de întreținere a liniei de credit. Acest cost lunar este mult mai mic, poate să fie 70 de lei, sau 80, sau 100, sau 120 de lei. Dacă plătim doar suma minimă, care, de fapt, ne ţine activă linia de credit, vom intra în dobânda pentru achiziţia respectivă şi poţi să plăteşti, într-adevăr, cu 30% sau cu 40% mai mult", a explicat trainerul financiar Adrian Asoltanie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă descurajează noile taxe să mai comandaţi de pe site-urile chinezeşti? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰