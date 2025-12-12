Cum arată mintea unui copil excepțional? România devine una dintre puținele țări din lume care încearcă să răspundă științific la această întrebare. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, împreună cu BrainMap Neuroscience, a lansat Tiparul Neurocognitiv al Excelenței Românești, un studiu unic în Europa Centrală și de Est, care analizează activitatea cerebrală a tinerilor cu potențial înalt. Printre ei, și un multiplu campion național la şah.

Este o cercetare în premieră, care folosește electroencefalograma cantitativă pentru a cartografia peste 80.000 de puncte ale activității cerebrale. Practic, o hartă a felului în care gândesc tinerii cu performanțe remarcabile din campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României."

Metoda permite specialiștilor să vadă cum se combină viteza de procesare, memoria, creativitatea, reziliența emoțională sau reacția la stres.

Printre tinerii testați este Aaron Drăgoi, multiplu campion la șah, cu peste 100 de trofee, membru al campaniei "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2024.

În spatele performanței, e multă muncă și un sprijin care, în România, nu vine întotdeauna ușor.

Cercetarea este şi despre potenţialul fiecărui copil.

Datele vor fi anonimizate și transformate într-un raport dedicat profesorilor, cercetătorilor și decidenților din educație.

