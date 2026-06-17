Angajatorii din România oferă 32.838 de locuri de muncă la nivel naţional, iar alte 206 posturi sunt disponibile în Spaţiul Economic European (SEE), prin intermediul reţelei EURES România, informează miercuri Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Ţara care are nevoie disperată de muncitori români. Cele mai căutate meserii - Shutterstock

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (3.159); curier (1.844); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.672); manipulant mărfuri (1.600); muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.348); lucrător comercial (1.324); agent de securitate (971); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (952); ajutor bucătar (731); lucrător în bucătărie (spălător vase mari) (697) etc.

Din cele 32.838 locuri de muncă vacante, 2.588 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; medic în diverse specializări etc.), 6.821 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; vânzător; casier; agent de vânzări; agent de securitate etc), 8.422 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; dulgher (exclusiv restaurator); fierar betonist; sudor; electrician în construcţii etc.), restul de 15.007 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; curier; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii etc).

Ţara care are nevoie de muncitori români

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În ceea ce priveşte Spaţiul Economic European, angajatorii oferă, prin EURES România, 206 locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind în Malta - 66 locuri de muncă pentru: tehnician acvacultură; coordonator logistică şi achiziţii; medic veterinar acvacultură; consultant în acvacultură; tehnician de proces.

De asemenea, mai sunt disponibile locuri de muncă în: Norvegia - 45 locuri pentru lucrător în producţie (prelucrarea somonului); Spania - 30 pentru muncitor pentru renovări (finisor), cofrator; zidar; Germania - 20 pentru lucrător ajutor în podgorie, lucrător în producţie - procesare produse din carne (f/b); Suedia - 20 locuri de muncă pentru şofer autobuz; Irlanda - 5 pentru îngrijitor persoane; Olanda - 11 pentru inspector veterinar, mecanic de asamblare; Danemarca - 5 pentru operator la prelucrarea materialelor compozite (laminator); Finlanda - 3 pentru montator conducte în şantier naval şi sudor MIG/MAG; Estonia - un loc de muncă pentru operator maşini agricole.