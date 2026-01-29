Tesla oprește producția modelelor S și X. Pe ce pariază Musk după scăderea vânzărilor de vehicule electrice

Tesla opreşte producţia a două modele scumpe (S și X), care nu se mai vând bine, şi transformă fabrica din California pentru a produce roboţi umanoizi (Optimus), relatează Financial Times.

Tesla va renunța la două modele, S (sport sedan) și X (SUV), și va investi 2 miliarde de dolari în xAI, compania de inteligență artificială a lui Elon Musk, un efort de a accelera tranziția către robotică și AI, după ce a înregistrat prima scădere anuală de venituri, relatează Financial Times.

Tesla oprește producția modelelor S și X

Compania a anunțat că va înceta producția modelelor de lux S și X în trimestrul următor și va transforma fabrica din California într-un centru de producție pentru roboții Optimus. Anunțul a venit în același timp cu publicarea rezultatelor financiare pentru trimestrul al patrulea din 2025. Tesla a fost afectată puternic anul trecut de eliminarea stimulentelor fiscale pentru vehiculele electrice de către administrația Trump, de pozițiile politice controversate ale lui Musk și de ascensiunea rivalului chinez BYD.

Articolul continuă după reclamă

Veniturile trimestriale au scăzut cu 3%, la 24,9 miliarde de dolari, reducând veniturile anuale cu 3%, la 94,8 miliarde de dolari - o lovitură pentru constructorul auto devenit simbolul erei mașinilor electrice. "Este puțin trist, dar face parte din tranziția noastră spre un viitor autonom", a spus Musk, anunțând decizia de a renunța la modelele S și X, adăugând că Tesla va continua să ofere asistență vehiculelor atât timp cât oamenii le au.

Pe ce pariază Elon Musk

Cel mai bogat om din lume pariază pe taxiuri autonome și roboți umanoizi cu AI. Tesla a început să se descrie drept o "companie de inteligență artificială fizică". Directorul financiar Vaibhav Taneja a spus că Tesla va cheltui peste 20 de miliarde de dolari anul acesta pentru extinderea capacităților de producție și a infrastructurii AI.

Profitul net ajustat a scăzut cu 16%, la 1,8 miliarde de dolari în T4, depășind totuși așteptările de pe Wall Street. Profitul net total, incluzând compensațiile în acțiuni și pierderile din activele digitale, s-a prăbușit cu 61%, la 840 de milioane de dolari.

Musk a declarat în trecut că viitorul Tesla va fi susținut de roboți și taxiuri autonome și a sugerat în 2024 că valoarea companiei ar putea ajunge la 5.000 de miliarde de dolari. Recent, a afirmat că aceasta ar putea atinge 25.000 de miliarde de dolari după ce Tesla va deveni o companie de robotică.

După ce a obținut un pachet salarial record de 1.000 de miliarde de dolari, Musk este constrâns să ridice valoarea companiei la 8.500 de miliarde de dolari și să vândă milioane de roboți și abonamente pentru condus autonom.

1,1 milioane de abonamente la serviciul "full self-driving"

Tesla a dezvăluit în premieră că are 1,1 milioane de abonamente la serviciul "full self-driving", în creștere cu 38% în trimestrul al patrulea. Compania intenționează să extindă flota de Cybercabs în alte 7 orașe americane până în vară, după San Francisco și Austin. Musk a mai spus că software-ul "full self-driving" ar putea primi aprobări în Europa și China luna viitoare.

Deși poartă numele de "full self-driving", tehnologia necesită ca șoferii să stea la volan și să fie atenți. Declarațiile lui Musk privind capabilitățile sistemului au atras investigații din partea autorităților americane.

SpaceX, compania spațială a lui Musk, a investit deja 2 miliarde de dolari în xAI, în contextul în care Musk are nevoie de fonduri suplimentare. Potrivit Financial Times, Tesla va investi în xAI în ciuda unei susțineri slabe din partea acționarilor, care nu s-au opus în bloc, dar nici nu și-au dat acordul ferm.

Rezultatele din trimestrul 4 au evidențiat dificultățile Tesla în Europa, unde înmatriculările de noi vehicule au scăzut cu 21%, din cauza competiției strânse cu mașinile electrice din China și ale rivalilor occidentali.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu schimbările din programa şcolară? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰