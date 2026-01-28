Premium pentru câini şi pisici, economii pentru stăpâni! Piaţa de hrană pentru animale a depăşit un miliard de euro, dar oamenii vânează, pentru ei, reduceri. La hipermarketuri sunt în creştere vânzările la raioanele supravieţuirii - mâncare la preţ redus pentru că expiră în scurt timp.

British shorthair cu pedigree, motanul Reign are o dietă sofisticată ca rasa lui! Stăpânul lui, Mihai, nu taie niciodată de pe lista de cumpărături mâncarea preferată a pisicii. "Noi îi spunem Ţuţunel, este stăpânul casei, noi facem ce vrea el. În medie, pentru el cheltuim în jur de 400 de lei pe lună. Mănâncă doar mâncare hipo-alergenică. Noi căutăm promoţii, le vânăm, în schimb la el, avem magazinul preferat, de unde suntem abonaţi", a declarat Mihai Zugrăvescu. Şi Otto este norocos! La doar trei luni, cockerul este un mic răsfăţat. Andreea ar face orice pentru el! "În fiecare lună, în jur de 500-700 de lei ar veni bugetul. Poate nu mai sunt la fel de multe ieşiri în oraş, poate nu mai sunt diferite activităţi pe care le faceam înainte le investesc în el! E ca un copil până la urmă!", a declarat Andreea Burdea.

Psihologii numesc fenomenul "umanizarea" animalelor

Psihologii numesc fenomenul "umanizarea" animalelor. Stăpânii tratează câinii şi pisicile ca pe cineva din familie şi le acordă aceleaşi drepturi. Acest tip de hrană este preferata animalelor sofisticate. 2 kilograme costă în jur de 136 de lei, iar proteina este din carne de vânat, mai exact de căprioară. Dar şi acest tip de conserve sunt la mare căutare. Acestea conţin carne de miel. "Produsele grain-free, fără cereale, care au un aport mai mare de proteină şi ajută animăluţul la piele şi blană. Vin să pună şi întrebări suplimentare. Ce suplimente să mai adauge la hrana pe care o dau", a declarat Maria Adelina Nuţă, manager de pet shop.

Campioanele huzurului sunt, însă, felinele! Anul trecut, magazinele au vândut mai mult mâncare pentru pisici decât pentru alte animale de companie. "Categoria dedicată animalelor de companie este din punct de vedere al sumei medii a patra categorie după tutun, carne şi peşte şi băuturi. Interesant este faptul că se situează deasupra categoriei baby", a declarat Michael Kaisser, CEO supermarket online. Cu peste 8.600.000 de câini şi pisici, suntem lideri europeni la animale de companie! Felinele şi-au găsit adăpost în cel puţin jumătate din casele din România.

