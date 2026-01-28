Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Rezultate INML: şoferul microbuzului consumase droguri. Mărturia unui pasager: A tras câteva fumuri

Răsturnare de situaţie în cazul teribilului accident din Timiş în care şapte fani greci ai echipei PAOK Salonic şi-au pierdut viaţa. Potrivit surselor Observator, analizele făcute de INML arată că şoferul microbuzului consumase droguri înainte de a se urca la volan.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 17:41
Rezultate INML: şoferul microbuzului consumase droguri. Mărturia unui pasager: A tras câteva fumuri - Rezultate INML: şoferul microbuzului consumase droguri. Mărturia unui pasager: A tras câteva fumuri

Potrivit  surselor, rezultatele venite de la INML arată că în sângele şoferului microbuzului din Grecia, decedat şi el în accident, au fost găsite droguri. Pasagerul din dreapta faţă, cel care stătea exact lângă şofer, a declarat că inclusiv şoferul a tras câteva fumuri dintr-o ţigară cu canabis. Rezultele INML confirmă ipoteza anchetatorilor. Poliţiştii care au efectuat investigaţia au găsit substanţe interzise la locul accidentului din judeţul Timiş.

Marţi, 27 ianuarie, un microbuz care venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa a intrat pe contrasens unde a fost lovit violent de un TIR. Şapte persoane, suporteri ai echipei PAOK Salonic, şi-au pierdut viaţa. Şase dintre ei au decedat pe loc, în momentul impactului, o a şaptea persoană a decedat la spital. Alţi trei suporteri sunt internaţi la spital. Suporterii se îndreptau spre Lyon, acolo unde PAOK va juca joi seara meciul din Europa League contra celor de la Olympique.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident timis accident grecia romania franta razvan lucescu europa league
Înapoi la Homepage
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
Șoferul microbuzului implicat în accidentul din Timiș era drogat. Polițiștii au preluat două pliculețe suspecte
Șoferul microbuzului implicat în accidentul din Timiș era drogat. Polițiștii au preluat două pliculețe suspecte
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături?
Observator » Evenimente » Rezultate INML: şoferul microbuzului consumase droguri. Mărturia unui pasager: A tras câteva fumuri