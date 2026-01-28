Rezultate INML: şoferul microbuzului consumase droguri. Mărturia unui pasager: A tras câteva fumuri

Răsturnare de situaţie în cazul teribilului accident din Timiş în care şapte fani greci ai echipei PAOK Salonic şi-au pierdut viaţa. Potrivit surselor Observator, analizele făcute de INML arată că şoferul microbuzului consumase droguri înainte de a se urca la volan.

Potrivit surselor, rezultatele venite de la INML arată că în sângele şoferului microbuzului din Grecia, decedat şi el în accident, au fost găsite droguri. Pasagerul din dreapta faţă, cel care stătea exact lângă şofer, a declarat că inclusiv şoferul a tras câteva fumuri dintr-o ţigară cu canabis. Rezultele INML confirmă ipoteza anchetatorilor. Poliţiştii care au efectuat investigaţia au găsit substanţe interzise la locul accidentului din judeţul Timiş.

Marţi, 27 ianuarie, un microbuz care venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa a intrat pe contrasens unde a fost lovit violent de un TIR. Şapte persoane, suporteri ai echipei PAOK Salonic, şi-au pierdut viaţa. Şase dintre ei au decedat pe loc, în momentul impactului, o a şaptea persoană a decedat la spital. Alţi trei suporteri sunt internaţi la spital. Suporterii se îndreptau spre Lyon, acolo unde PAOK va juca joi seara meciul din Europa League contra celor de la Olympique.

