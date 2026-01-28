Unde poți cumpăra o casă în Europa la prețul unei mașini second-hand. Cea mai ieftină, doar 4.500 €

Piața imobiliară din Marea Britanie a atins prețuri amețitoare, iar mulți britanici caută acum case de vacanţă în Europa, unde pot găsi locuințe chiar şi la prețul unei mașini second-hand.

Chiar dacă, după Brexit, britanicii pot petrece doar 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile pe continent, acest lucru nu îi descurajează. Mulți aleg să închirieze proprietățile atunci când nu pot fi acolo, transformând astfel investiția într-un venit suplimentar, scrie Daily Mail.

Spania continuă să fie destinația preferată pentru cei care visează la mult soare, dar şi Italia, Franța și Portugalia rămân populare. Chiar şi ţări precum România, Bulgaria, Letonia sau Ungaria încep să atragă tot mai mulți cumpărători curajoși.

De exemplu, în Cordoba, în inima Andaluziei, o casă cu trei dormitoare în orașul Luque, poate fi cumpărată la doar 21.000€. Pe Costa Blanca, un apartament cu un dormitor aproape de terenul de golf Villamartin oferă priveliști panoramice către lacurile de sare și Mediterană, cu prețul de 99.000€.

În Italia, în mica localitate Sant’Angelo Limosano din Molise, o căsuță cu bucătărie, living cu șemineu și un dormitor se vinde cu doar 8.000€, iar în Pontremoli, o fostă moară de apă transformată în locuință cu două dormitoare și priveliști asupra Alpilor Apuani costă 115.000€.

Franța propune în Brittany, o casă cu trei dormitoare și grădină generoasă pentru 115.000€, iar în Castillon-la-Bataille, un cămin cu două dormitoare, curte și posibilitate de extindere poate fi achiziționat pentru 90.000€.

Grecii oferă în centrul Atenei un apartament cu un dormitor, cu balcon și farmec istoric, la doar 56.000€, iar în Pentapoli, un cătun liniștit din Macedonia Centrală, o casă cu două dormitoare costă doar 20.000€. În Kalyves, Halkidiki, un apartament luminos la câțiva pași de plajă este disponibil pentru 108.000€.

Bulgaria aduce opțiuni incredibile: în Nikolaevo, o casă cu trei dormitoare într-un cadru montan se vinde cu 4.500€, iar la Sveti Vlas, un apartament cu două dormitoare în apropierea Mării Negre și a munților Stara Planina costă 100.000€.

În Turcia, în Seydikemer, un apartament cu două dormitoare și două băi, cu vedere spre valea Esen, poate fi cumpărat cu 95.000€, iar în Antalya, un studio modern într-un complex cu piscină și facilități multiple se vinde cu 50.500€.

În Portugalia se poate cumpăra un cămin cu un dormitor și vedere spre munții Serra da Estrela la 21.000€, iar în Corte do Gago, Algarve, o casă tradițională cu un dormitor, priveliști asupra munților și plajă la 20 de minute se vinde cu 115.000€. Letonia oferă în Saulkrasti un apartament luminos, renovat, la 59.500€, iar Cipru propune în Tersefanou, Larnaca, apartamente cu un dormitor într-un complex cu piscină și acces rapid la plajă, pentru 79.000€.

Europa oferă astfel opțiuni pentru toate gusturile și bugetele, de la proprietăți rustice ce necesită puțin efort de renovare, până la apartamente moderne aproape de plajă, demonstrând că visul de a avea o casă în afara Marii Britanii poate deveni realitate chiar și cu un buget modest.

