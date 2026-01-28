Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Premierul Indiei, mesaj în limba română după semnarea acordului cu UE

Premierul Indiei, Narendra Modi, a transmis miercuri un mesaj inedit în limba română, după semnarea Acordului de liber schimb dintre India și Uniunea Europeană.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 08:52
Premierul Indiei, mesaj în limba română după semnarea acordului cu UE - Hepta

"Încheierea Acordului de liber schimb între India și UE marchează astăzi o etapă importantă în relațiile noastre. Mulțumesc tuturor liderilor europeni care, de-a lungul anilor, au dat dovadă de spirit constructiv și angajament pentru a face acest lucru posibil. Acest acord va aprofunda legăturile economice, va crea oportunități pentru cetățenii noștri și va consolida parteneriatul India-Europa pentru un viitor prosper", a scris Narendra Modi, în limba română, pe rețeaua X.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

India și Uniunea Europeană au negociat ani de zile semnarea acestui acord comercial, menit să reducă barierele tarifare, să faciliteze investițiile și să crească schimburile economice între cele două blocuri. România, ca stat membru UE, ar putea beneficia de noi oportunități comerciale în relația cu una dintre cele mai mari economii emergente ale lumii.

Articolul continuă după reclamă

Mesajul lui Modi vine într-un context de intensificare a diplomației economice și culturale între India și statele europene. Prin utilizarea limbii române, premierul indian transmite un semnal subtil, dar clar: India vede în România un partener relevant pe harta europeană.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

india romania ue mesaj
Înapoi la Homepage
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături?
Observator » Ştiri externe » Premierul Indiei, mesaj în limba română după semnarea acordului cu UE