Premierul Indiei, mesaj în limba română după semnarea acordului cu UE

Premierul Indiei, Narendra Modi, a transmis miercuri un mesaj inedit în limba română, după semnarea Acordului de liber schimb dintre India și Uniunea Europeană.

"Încheierea Acordului de liber schimb între India și UE marchează astăzi o etapă importantă în relațiile noastre. Mulțumesc tuturor liderilor europeni care, de-a lungul anilor, au dat dovadă de spirit constructiv și angajament pentru a face acest lucru posibil. Acest acord va aprofunda legăturile economice, va crea oportunități pentru cetățenii noștri și va consolida parteneriatul India-Europa pentru un viitor prosper", a scris Narendra Modi, în limba română, pe rețeaua X.

India și Uniunea Europeană au negociat ani de zile semnarea acestui acord comercial, menit să reducă barierele tarifare, să faciliteze investițiile și să crească schimburile economice între cele două blocuri. România, ca stat membru UE, ar putea beneficia de noi oportunități comerciale în relația cu una dintre cele mai mari economii emergente ale lumii.

Mesajul lui Modi vine într-un context de intensificare a diplomației economice și culturale între India și statele europene. Prin utilizarea limbii române, premierul indian transmite un semnal subtil, dar clar: India vede în România un partener relevant pe harta europeană.

