Statul e dator vândut! Datoria publică va depăşi pragul critic de 60% din Produsul Intern Brut, adică peste o mie de miliarde de lei. Iar dobânzile sufocă bugetul. Anul trecut au depăşit 50 de miliarde de lei, de patru ori mai mult decât în 2019.

Din fiecare 10 lei cheltuiți de stat, doi sunt împrumutaţi. În acest ritm, datoria crește cu 275.000 de lei pe minut şi face ca fiecărui român să îi scadă venitul cu 57.000 de mii de lei. Taxe, inflaţie sau tăieri de cheltuieli.

"Anul trecut am marcat un derapaj major din cauza creşterii, fără acoperire, a pensiilor. Statul va trebui să cheltuiască mult şi în viitor; sunt domenii care au fost subfinanate. Cu Armata va trebui să cheltuim mai mult, cu educația, unde stăm foarte prost. Datoria publică va continuă să crească și este estimată că va atinge 70% în anii următori", spune Bogdan Glăvan, profesor de economie.

Pe lângă banii împrumutaţi, statul datorează şi alte sume colosale

Articolul continuă după reclamă

Dobânzile au înghiţit peste 50 de miliarde de lei într-un singur an, cu 40% mai mult decât în anul precedent. Banii, echivalentul a trei la sută din PIB, ar fi acoperit aproape tot bugetul Ministerului Educației sau ar fi ajuns pentru sute de noi kilometri de autostradă. Creșterea explozivă are două cauze: statul a cheltuit mai mult decât a încasat, iar datoriile vechi au fost acoperite cu noi împrumuturi, la dobânzi mai mari.

"În cursul verii trecute, când am constatat că sunt bugete de salarii, cheltuieli de personal neacoperite, vă dați seama că a trebuit să găsim o soluție ca să putem să funcționăm", spune Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Statul trebuie să plătească anul acesta datorii de aproximativ 150 de miliarde de lei, un record istoric, cu peste 50% mai mult decât în 2025. Cum în buget nu există acești bani, ministerul de finanţe se va împrumuta din nou pentru a achita vechile credite. Singura veste bună - dobânzile scad ușor.

"Am ajuns într-o zonă stabilă, situația generală este mult ameliorată. Dobânzile la 10 ani, de la mijlocul anului trecut până la finalul anului trecut, au scăzut de la 8,5 la 6,7-6,6 și continuă să scadă", spune Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

"Statul s-a stablizat din punct de vedere bugetar, Statul se va împrumuta la dobanzi din ce în ce mai mici. Însă, pe termen mai lung, creşterile de taxe îşi vor pune amprenta asupra economiei. presează asupra creării de locuri de munca, asupra investitiilor, nu vom vedea o crestere economica formidabilă. Marea problema este anul 2027, o serie de surse de venituri se vor incheia, nu va mai exista PNRR", spune Bogdan Glăvan, profesor de economie.

Anul trecut, România a avut unele dintre cele mai mari costuri ale datoriei din regiune. Doar Ungaria ne-a depăşit.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰