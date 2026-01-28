Pieton, lovit mortal de un TIR în timp ce traversa Şoseaua Colentina. Linia tramvaiului 21, blocată

Un pieton a murit, miercuri, după ce a fost lovit de un TIR într-o intersecție intens circulată din Capitală. Accidentul a dus la restricționarea traficului de tramvaie pe Șoseaua Colentina, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei.

"Miercuri, în jurul orei 11:20, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersecţia strada Gherghiţei cu Şoseaua Colentina. Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 46 de ani a condus un autotren pe strada Gherghiţei, dinspre Autostrada A3 către Şoseaua Colentina, iar când a ajuns în apropierea intersecţiei cu Şoseaua Colentina a surprins şi accidentat un pieton care se angajase în traversarea părţii carosabile", informează Brigada Rutieră.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind "zero".

"A fost restricţionată circulaţia tramvaielor 21 pe şoseaua Colentina, pe ambele sensuri de circulaţie", arată sursa citată.

Poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

