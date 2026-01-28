Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Pieton, lovit mortal de un TIR în timp ce traversa Şoseaua Colentina. Linia tramvaiului 21, blocată

Un pieton a murit, miercuri, după ce a fost lovit de un TIR într-o intersecție intens circulată din Capitală. Accidentul a dus la restricționarea traficului de tramvaie pe Șoseaua Colentina, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 14:06
Accident mortal în Capitală: pieton lovit de un TIR pe Șoseaua Colentina Pieton, lovit mortal de un TIR în timp ce traversa Şoseaua Colentina. Linia tramvaiului 21, blocată

"Miercuri, în jurul orei 11:20, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersecţia strada Gherghiţei cu Şoseaua Colentina. Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 46 de ani a condus un autotren pe strada Gherghiţei, dinspre Autostrada A3 către Şoseaua Colentina, iar când a ajuns în apropierea intersecţiei cu Şoseaua Colentina a surprins şi accidentat un pieton care se angajase în traversarea părţii carosabile", informează Brigada Rutieră.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind "zero".

"A fost restricţionată circulaţia tramvaielor 21 pe şoseaua Colentina, pe ambele sensuri de circulaţie", arată sursa citată. 

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident bucuresti mort pieton soseaua colentina tir
Înapoi la Homepage
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături?
Observator » Evenimente » Pieton, lovit mortal de un TIR în timp ce traversa Şoseaua Colentina. Linia tramvaiului 21, blocată