Cei 7 suporteri greci care au murit în accidentul de lângă Lugoj vor fi repatriaţi astăzi, cu o aeronavă militară. Doi dintre răniţii care au supravieţuit accidentului au plecat şi ei, spre Grecia cu avionul. Cel de-al treilea supravieţuitor, aflat în stare mai gravă a fost supus unui intervenţii chirurgicale în cursul nopţii şi vă rămâne deocamdată internat la Timişoara.

Şi trupurile celor şapte suporteri care au murit vor fi duse în Grecia, după ce va avea loc o slujbă religioasă la Timişoara.

Pe de altă parte, tinerii erau de 14 ore pe drum când microbuzul a lovit frontal un TIR, după o manevră inexplicabilă a şoferului. Necropsia a arătat că bărbatul consumase substanţe interzise.

Doi dintre cei trei supravieţuitori greci ai accidentului rutier din judeţul Timiş sunt transportaţi, joi, cu o aeronavă militară către ţara lor. Cel mai probabil, la ora 15:30 vor începe formalităţile pentru repatriere.

Articolul continuă după reclamă

Cei 7 suporteri greci, morţi în accidentul de lângă Lugoj, repatriaţi astăzi cu o aeronavă militară

Ei au plecat de la Spitalul Judeţean Timişoara către aeroportul din aceeaşi localitate cu echipaje medicale.

Medicii au considerat că starea lor permite să fie transportaţi. Potrivit presei din Grecia, unul dintre ei va fi tratat într-un spital din Salonic, în timp ce celălalt a fost externat, după ce a fost tratat în România.

Cel de-al treilea rănit nu este încă suficient de stabil încât să suporte deplasarea. El a necesitat, miercuri seeară, o intervenţie chirurgicală.

Prefectura Timiş anunţă că va avea loc o slujbă religiosă, oficiată de IPS Ioan Selejan, la salonul oficial în cadrul Aeroportului Timişoara.

Şapte persoane au murit şi trei au fost rănite în accidentul de lângă Lugoj

Cele şapte corpuri vor fi transportate înapoi în Grecia cu un zbor special al Forţelor Aeriene Elene.

Şapte persoane au murit şi trei au fost rănite, după ce microbuzul în care se aflau şi cu care se deplasau din Grecia către Franţa, a fost implicat într-un accident rutier în judeţul Timiş. Toţi sunt suporteri grei ai echipei PAOK.

Cauzele clare ale evenimentului rutier nu au fost încă stabilite. Microbuzul va fi suspus unei expertize tehnice iar o atenţie deosebită ar putea să o acorde experţii sistemelor care puteau bloca volanul. Asta după ce unul dintre supravieţuitori a declarat că maşina a avut o problemă tehnică.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu schimbările din programa şcolară? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰