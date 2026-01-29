Lukoil și-a vândut activele externe, inclusiv cele din România, americanilor de la Carlyle

Grupul petrolier rusesc Lukoil a anunțat că a ajuns la un acord cu fondul american de investiții Carlyle Group pentru vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care administrează activele externe ale companiei, inclusiv pe cele din România, tranzacție estimată de analiști la aproximativ 22 de miliarde de dolari. Tranzacția vine în contextul sancțiunilor impuse de Statele Unite în octombrie 2025, care obligă compania rusă să renunțe la operațiunile din afara țării. Deși cele două companii au ajuns la un acord (nu este precizat prețul), Lukoil mai spune că acesta depinde în continuare de aprobarea autorităților de reglementare și că va continua negocierile și cu alți potențiali cumpărători, până la perfectarea tranzacției, relatează Reuters.

Lukoil și-a vândut activele externe, inclusiv cele din România, către fondul american Carlyle, pentru 22 mld.$ - Sursa: Profimedia

Lukoil a fost inclus pe lista entităților sancționate de SUA ca urmare a progresului lent al negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina. În acest context, Trezoreria americană a acordat companiei termen până la 28 februarie 2026 pentru a-și vinde portofoliul internațional.

Lukoil, sancționat de SUA în luna octombrie 2025

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, valoarea activelor externe ale Lukoil este estimată de analiști la aproximativ 22 de miliarde de dolari, iar tranzacția cu Carlyle este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților americane, inclusiv avizul Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC).

Tranzacția nu include activele din Kazahstan, care vor rămâne în proprietatea grupului Lukoil și își vor continua operațiunile sub licența respectivă.

Lukoil a precizat că acordul semnat cu Carlyle nu este exclusiv, compania continuând negocierile și cu alți potențiali cumpărători.

Compania este considerată cel mai expus producător rus la piețele energetice globale. Lukoil are o rețea de peste 5.300 de benzinării în 20 de țări din întreaga lume, precum și rafinării în Europa. Producția lor combinată a ajuns anul trecut la 13,5 milioane de tone sau aproximativ 270.000 de barili pe zi, conform raportului anual.

În Statele Unite are aproximativ 200 de benzinării în New Jersey, Pennsylvania şi New York. Operatorul finlandez de benzinării Teboil, companie deţinută de Lukoil, care deţine aproximativ 430 de benzinării, a declarat luna trecută că îşi va închide treptat operaţiunile, pe măsură ce combustibilul se epuizează. Anterior, a declarat că se aşteaptă ca Lukoil să vândă lanţul.

Lukoil are o rețea de peste 5.300 de benzinării în 20 de țări din întreaga lume

În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel și comercializează carburanți printr-o rețea de 300 de stații de distribuție.

