În această perioadă are loc boncănitul cerbilor, sezonul de împerechere. Masculii scot răgete și strigăte puternice, care pot fi auzite de la mare distanță.

Imagini spectaculoase au fost surprinse la crescătoria de cerbi de la Dârmoxa, în județul Suceava, în vârful muntelui.

Alte imagini surprinse în Suceava arată doi cerbi în timpul unei confruntări pentru supremație, în perioada boncănitului, când masculii se luptă pentru accesul la cârdurile de ciute.

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Potrivit Romsilva, boncănitul are loc, de regulă, în perioada septembrie-octombrie, iar intensitatea mugetelor este și un indiciu al poziției masculului în ierarhie.

Imaginile cu cei doi cerbi în timpul cofruntării au fost filmate de Adi Luca, colaborator al Ocolului Silvic Putna din cadrul Direcției Silvice Suceava.