Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, luni 21 septembrie 2026

Preţul unui bitcoin astăzi, luni 21 septembrie 2026

Preţ bitcoin astăzi, 21 septembrie 2026 Preţ bitcoin astăzi, 21 septembrie 2026 - Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.09.2026, 11:58 | Modificat la 21.09.2026, 12:00

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, luni, 21 septembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, în raport cu nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 83.776 dolari sau 72.943 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 77.752 dolari sau 67.699 euro.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
Like
pret bitcoin astazi pret bitcoin 21 septembrie pret bitcoin bitcoin
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.