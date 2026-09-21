Preţul unui bitcoin astăzi, luni 21 septembrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, luni, 21 septembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, în raport cu nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 83.776 dolari sau 72.943 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 77.752 dolari sau 67.699 euro.