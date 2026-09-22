Sute de zboruri blocate pe aeroporturile din New York şi Boston, după ce un muncitor a tăiat un cablu

Haos pe marile aeroporturi americane, zeci de mii de pasageri au rămas blocați în terminale după ce sute de zboruri au fost anulate sau redirecționate.

De pe celebrul JFK din New York, și până în Boston, oamenii au dormit pe bagaje, epuizați și fără răspunsuri din partea marilor companii aeriene.

Cine este de vină pentru acest colaps aviatic global? A fost o defecţiune a sistemului de comunicaţii radio al Administraţiei Federale a Aviaţiei. Şi cum un necaz nu vine niciodată singur, o echipă de muncitori de pe un şantier feroviar din New Jersey a tăiat din greșeală un cablu de fibră optică, fix back-up-ul comunicaţiilor dintre turnurile de control şi aeronave.

Defecţiunea tehnică a fost remediată încă de aseară, dar, din cauza numărului uriaş de zboruri afectate, peste 5.000, întărzierile şi reprogramările vor continua şi pe parcursul acestei zile.

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Cum s-a produs defecţiunea

Bryan Bedford, administratorul autorităţii de reglementare a aviaţiei din SUA (FAA), a declarat jurnaliştilor că o linie de telecomunicaţii s-a rupt nu departe de New York, în New Jersey, scoţând din funcţiune sisteme radar şi radio esenţiale pentru controlul traficului aerian.

În jurul orei 19:00 GMT, aeroportul Newark, un aeroport-cheie din regiunea New York, înregistra 168 de zboruri anulate şi 97 întârziate, în timp ce cel din Philadelphia avea 63 anulate şi 189 întârziate, potrivit site-ului specializat FlightAware.