Care sunt preţurile la carburanţi, 21 septembrie 2026. Au crescut cu 10 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 21 septembrie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Shutterstock (imagine ilustrativă)

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu circa 10 bani pe litru, în medie, faţă de preţurile afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,93 şi 9,99 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 10,41 şi 10,56 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 10,82 şi 10,93 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 11,24 şi 11,69 lei.

De asemenea, inclusiv preţul la GPL este în creştere, un litru de GPL ajungând să coste între 4,67 şi 4,7 lei.

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Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 21 septembrie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Dâmboviţa, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,82 lei şi litrul de motorină cu 10,46 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 9,91 lei şi companii din Cluj Napoca ce vând litrul de motorină cu 10,72 lei.