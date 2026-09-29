Companiile de asigurări au achitat despăgubiri de milioane de lei doar în primele trei luni ale acestui an pentru prejudicii privind poliţele facultative pentru locuinţe.

Companiile de asigurări au plătit mai exact 2,3 milioane de lei despăgubiri doar în primele trei luni ale anului 2026. Din acest total, 452.000 de lei au reprezentat cele mai mari 30 de dosare de daună. Iar cea mai mare despăgubire individuală a fost de 57.000 de lei.

Cele mai mari plăți au fost făcute în Ilfov, Sibiu, Dâmbovița, dar acolo în top mai sunt și alte județe, MehedințI, Tulcea, Bihor sau Hunedoara. Vorbim despre evenimente care, din păcate, se întâmplă tot mai des și afectează și proprietățile altor persoane.

Și cel mai recent exemplu este chiar cel din București, acolo unde elementele ale unui balcon de la etajul 7 au căzut în fața blocului și au afectat o mașină parcată acolo. Așadar, incidente care afectează și proprietățile vecinilor.

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Însă, reprezentanții companiilor de asigurări și specialiștii spun că doar două din zece locuințe au astfel de asigurare facultativă.