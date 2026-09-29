A doua zi de audieri în Parlament pentru guvernul Mureşan. 10 miniştri, în faţa comisiilor de specialitate

Alţi zece miniştri nominalizaţi în Guvernul Siegfried Mureşan sunt audiaţi marţi în comisiile parlamentare de specialitate, nilanţul primei zile fiind de patru avize negative şi două avize pozitive. Miercuri, la ora 13.00, este programat votul de învestitură.

A doua zi de audieri în Parlament pentru Cabinetul Mureşan. Zece miniştri merg în faţa comisiilor de specialitate - Arhivă

Audierile încep la ora 10.00 şi se încheie la ora 20.00, urmând să fie răspundă întrebărilor parlamentarilor miniştrii nominalizaţi la Interne - Mircea Abrudean, Proiecte Europene - Dragoş Pâslaru, Muncă - Raluca Turcan, Sănătate - Oana Gheorghiu, Externe - Oana Ţoiu, Justiţie - Andrea Chil, Cultură - Ötvös Koppány Bulcsú, Educaţie - Mihai Dimian, Dezvoltare - Cseke Attila şi Mediu - Diana Buzoianu.

Bilanţul primei zile: patru avize negative şi două avize pozitive

Luni, au primit avize negative în urma audierilor miniştrii propuşi la Energie - Sebastian Burduja, Apărare - Radu Miruţă, Transporturi - Cătălin Drulă, Economie - Irineu Darău. Avize pozitive au fost emise pentru Tanczos Barna (Agricultură) şi Alexandru Nazare (Finanţe). Fiecare ministru are alocată câte o oră pentru audieri, iar avizul comisiilor este consultativ.

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Votul de învestitură în plenul Camerelor reunite este programat miercuri, la ora 13.00. Pentru a trece, Guvernul Mureşan are nevoie de 233 de voturi, pe care, la acest moment, nu le are. Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, afirmă că are ”în jur la 200 de voturi certe” pentru învestirea Guvernului, având discuţii cu reprezentanţii minorităţilor naţionale, dar şi "cu parlamentari neafiliaţi, cu grupuri parlamentare mai mici".

"Situaţia este următoarea şi nu este surprinzătoare: Toţi parlamentarii Partidului Naţional Liberal, ai USR şi ai UDMR susţin guvernul. Am lucrat împreună la Programul de guvernare şi sunt convins că aceşti colegi vor vota în favoarea guvernului şi în plen. Acestea sunt 170 de voturi. Am avut negocieri foarte bune cu grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, două rânduri de discuţii. Am agreat cu domniile lor ca ei să anunţe, miercuri, înaintea votului din plen ce vor face, dar am motive de optimism (…) discuţiile au fost bune", a declarat, luni seară, la TVR, Siegfried Mureşan. Premierul desemnat afirmă că în prezent lipsesc "câteva zeci de voturi": "Suntem în jur la 200 de voturi certe. Avem nevoie de 233 de voturi pentru învestire".