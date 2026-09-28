O casieră a furat 338.000 euro de la un supermarket în Spania. A folosit aceeaşi metodă de peste 1.000 de ori

O casieră de supermarket din Spania este acuzată că a furat 333.800 de euro de la firma pentru care lucra, în doar doi ani. Femeia ar fi găsit o metodă prin care putea lua bani din casă fără ca plățile în numerar să fie înregistrate în sistem.

Ea lucra într-un supermarket din zona Santander, în Cantabria. În magazin existau două case de marcat, la prima era emis bonul cu produsele cumpărate, iar la a doua se făcea plata.

Potrivit anchetatorilor, atunci când clienții plăteau în numerar sume mai mici de 400 de euro, casiera ar fi scos din priză terminalul de plată. În acest fel, tranzacția nu mai era înregistrată în sistem, iar femeia putea păstra banii, potrivit L'Independant.

Ancheta a arătat că metoda ar fi fost folosită de 1.160 de ori în decurs de doi ani. Casiera folosea metoda de obicei dimineața foarte devreme sau seara târziu, în funcție de programul său de lucru.

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Cum a fost prinsă angajata

Totuși, numărul mare de incidente a atras atenția personalului IT al supermarketului. Acesta a observat că existau foarte multe bonuri rămase deschise în sistem, fără ca plata să fi fost finalizată. După ce a verificat datele și codurile de identificare ale angajaților, conducerea magazinului a ajuns rapid la casieră.

A fost apoi supravegheată discret, iar imaginile surprinse de camerele de securitate ar fi confirmat suspiciunile. Femeia a fost concediată două zile mai târziu. La acel moment, avea asupra ei 845 de euro.

Ce pedeapsă riscă femeia

Casiera riscă o pedeapsă cuprinsă între 3 și 10 ani de închisoare.

Procurorii au cerut o pedeapsă de trei ani de închisoare, o amendă de 4.500 de euro și returnarea întregii sume de 333.800 de euro.

Reprezentanții companiei cer însă o pedeapsă de 10 ani de închisoare și o amendă de 288.000 de euro. De asemenea, solicită despăgubiri de 331.750 de euro, deoarece femeia ar fi returnat deja 2.000 de euro la câteva zile după ce a fost concediată.

Instanța urmează să ia o decizie pe 1 octombrie. Atunci, cele două părți ar putea ajunge la un acord sau, dacă acest lucru nu se întâmplă, va fi stabilită o nouă dată pentru proces.