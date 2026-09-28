Guvernul Mureşan are tot mai puţine şanse matematice să treacă de Parlament. Negocierile dintre premierul desemnat şi PSD au eşuat înainte să înceapă. Social democraţii au anuţat că nu l vor susţine pe Siegfried Mureşan, iar Sorin Grindeanu spune că este pregătit să preia guvernarea. Se dscută chiar de o coaliţie PSD-AUR.

Decizia de a nu susţine guvernul Mureşan a fost luată cu unanimitate de voturi în Consiliul Politic Naţional al PSD.

"Nu vom vota guvernul Bolojan de rit nou. Programul prezentat de cabinetul Mureşan este, din punctul nostru de vedere, o insultă la adresa logicii economice.", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Decizia PSD vine după ce şi AUR a anunţat că nu va vota guvernul. Astfel, Sigfried Mureşan contează acum doar pe 169 de voturi. Are nevoie de 233 necesare pentru a deveni premier.

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Sorin Grindeanu: Urmare a acestui vot de miercuri care va duce la picarea guvernului, PSD îşi reafirmă dorinţa de a guverna.

Reporter: Aţi putea discuta inclusiv cu cei de la AUR, cu George Simion?

Sorin Grindeanu: Voi discuta cu toată lumea. O să vedem care va fi finalitatea acelor discuţii.

Surse Observator spun că liderii AUR aşteaptă acum o invitaţie oficială din partea lui Sorin Grindeanu pentru a negocia o coaliţie de guvernare cu Partidul Social Democrat. De cealaltă parte, lideri cu influenţă la vârful PSD spun că ar fi dispuşi să negocieze cu Alianţa pentru Unirea Românilor. Asta dacă Sorin Grindeanu ar obţine poziţia de premier. În acest caz, surse politice spun că partidul lui George Simion ar fi gata să voteze un guvern PSD-AUR. Dar şi-ar dori la schimb şefia senatului sau Camera Deputaţilor. Plus împărţirea ministerelor într-un viitor cabinet.

"În primul rând ar trebui să ne contacteze pentru asta primul partid al ţării, ca număr de parlamentari. Adică luaţi în calcul formarea unui guvern cu Partidul Social Democrat. Dacă ne contactează şi dacă avem aceste discuţii înainte de consultările de la Cotroceni.", a declarat Petrişor Peiu, senator AUR.

Reporter: Cât de posibilă este în acest moment o formulă de guvernare PSD-AUR?

Marian Neacşu, deputat PSD: Puţin probabilă.

Reporter: Dar nu excludeţi. Excludeţi această variantă?

Marian Neacşu, deputat PSD: Nu exclud nicio variantă, că v-am spus că stăm de vorbă cu toată lumea.

Chiar şi fără voturile PSD, Siegfried Mureşan merge mai departe cu formalităţile pentru învestirea guvernului.

"PSD-ul, astăzi, a dovedit din nou că pune partidul înaintea ţării. PSD-ul are de ales acum. Voteză un guvern proeuropean sau îşi consolidează parteneriatul cu AUR şi extinde criza politică.", a declarat Siegfried Mureşan, premier desemnat.

"Avem război la graniţă şi noi vrem în CSAT membri de la AUR care spun că războiul nu există?", a transmis Radu Miruţă, ministru interimar al Apărării.

Dacă guvernul Mureşan pică la vot, preşedintele are posibilitatea de a dizolva parlamentul, caz în care vom avea alegeri anticipate. Nicuşor Dan a exclus, deocamdată, acest scenariu.

"Preşedintele este puternic dacă foloseşte prerogativele pe care le are. Eu nu-mi doresc în mod necesar alegeri anticipate. Singura cale de a rezolvare a crizei politice este votarea acestui guvern.", a declarat Siegfried Mureşan, premier desemnat.

"Astăzi, dacă noi am merge spre anticipate, AUR pe primul loc, guvern AUR. Obligatoriu, că n-ai încotro.", a spus Kelemen Hunor, preşedintele UDMR.

Astăzi a început şi audierea în Parlament a miniştrilor propuşi de Siegfried Mureşan. Sebastian Burduja şi Radu Miruţă au obţinut aviz negativ. În timp ce Tanczos Barna, nominalizat la Agricultură, a frapat prin sinceritate.

Reporter: Cum de aţi acceptat să primiţi această nominalizare într-un guvern de paie, care ştim bine că miercuri va fi istorie.

Tanczos Barna: Da, e o întrebare bună! Am acceptat pentru că asta a fost decizia politică la UDMR. Din acest punct de vedere sunt un soldat disciplinat.

Audierile continuă şi mâine, iar miercuri guvernul Mureşan merge în parlament pentru vot în plenul reunit.