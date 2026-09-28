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Preţul unui bitcoin astăzi, luni 28 septembrie 2026

Preţ bitcoin astăzi, 28 septembrie 2026 Preţ bitcoin astăzi, 28 septembrie 2026 - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.09.2026, 15:30 | Modificat la 28.09.2026, 15:33

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, luni, 28 septembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 83.390 dolari sau 73.224 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 85.021 dolari sau 74.657 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 86.358 dolari sau 75.901 euro.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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