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Video Suspecţii care ar fi plănuit atacul asupra bazei din UK, eliberaţi pe cauţiune. Decizia l-a înfuriat pe Trump

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Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.09.2026, 08:36 | Modificat la 29.09.2026, 08:38

Decizia anchetatorilor britanici de a îi elibera pe cauţiune pe cei cinci indivizi suspectaţi de terorism, l-a supărat pe liderul de la Casa Albă.

Donald Trump a declarat că hotărârea este surprinzătoare şi dacă puterea de decizie i-ar fi aparţinut, suspecţii nu ar fi fost niciodată eliberaţi, deoarece acţiunile lor ar putea fi legate de Iran, deşi liderii de la Teheran au negat orice implicare în incident.

Eliberarea bărbaților nu înseamnă însă că ancheta s-a încheiat. Între timp, locuitorii evacuați au putut să se întoarcă la casele lor, deși un cordon special este în continuare în jurul celor trei vehicule.

Anda Anghelache
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