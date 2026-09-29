Video Suspecţii care ar fi plănuit atacul asupra bazei din UK, eliberaţi pe cauţiune. Decizia l-a înfuriat pe Trump
Decizia anchetatorilor britanici de a îi elibera pe cauţiune pe cei cinci indivizi suspectaţi de terorism, l-a supărat pe liderul de la Casa Albă.
Donald Trump a declarat că hotărârea este surprinzătoare şi dacă puterea de decizie i-ar fi aparţinut, suspecţii nu ar fi fost niciodată eliberaţi, deoarece acţiunile lor ar putea fi legate de Iran, deşi liderii de la Teheran au negat orice implicare în incident.
Eliberarea bărbaților nu înseamnă însă că ancheta s-a încheiat. Între timp, locuitorii evacuați au putut să se întoarcă la casele lor, deși un cordon special este în continuare în jurul celor trei vehicule.
1 Ea e tânăra de 27 de ani, ucisă de soţ în Vrancea. Ioana lasă în urmă un băieţel şi o familie frântă de durere 2 A terminat facultatea cu dublă specializare, dar de 4 luni nu îşi găseşte job. "Am aplicat la peste 200" 3 O casieră a furat 338.000 euro de la un supermarket în Spania. A folosit aceeaşi metodă de peste 1.000 de ori