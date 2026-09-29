O femeie însărcinată, o pereche de gemeni şi doi tineri au fost transportaţi de urgenţă la spital, după ce două maşini s-au lovit puternic pe un drum judeţean din localitatea Mărășești.

În urma impactului puternic, autovehiculul în care se aflau victimele a fost proiectat într-un copac.

Iar pe Autostrada A7, între Focşani şi Bacău, un bărbat de 27 de ani care conducea un autoturism cu remorcă a pierdut controlul volanului şi a intrat pe contrasens, acolo unde s-a izbit frontal de două maşini care circulau regulamentar. Trei persoane au ajuns la spital cu răni grave.

În ambele cazuri, poliţiştii au testat conducătorii auto cu aparatul etilotest, însă, rezultatele au fost negative. Aceştia au deschis două dosare penale pentru vătămare corporală din culpă şi încearcă să afle cauzele accidentelor.