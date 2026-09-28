Biletele de avion nu se vor ieftini, deşi preţul combustibilului scade. Care este explicaţia specialiştilor

Pasagerii care așteaptă o scădere a prețurilor la biletele de avion odată cu ieftinirea combustibilului ar putea avea de așteptat. Companiile aeriene își stabilesc tarifele cu luni înainte, astfel că reducerea costurilor nu se reflectă imediat în prețul biletelor.

Prețul combustibilului pentru avioane a crescut puternic după izbucnirea războiului cu Iranul, a scăzut în primăvară, apoi a început din nou să urce în timpul verii. Oscilațiile rapide fac dificilă planificarea costurilor și determină companiile aeriene să fie prudente atunci când reduc tarifele, a explicat Brett House, economist la Columbia Business School, citat de Associated Press.

La nivel mondial, combustibilul pentru avioane costa în medie aproximativ 99 de dolari pe baril pe 27 februarie, cu o zi înainte de izbucnirea războiului. Prețul a depășit apoi 200 de dolari, ajungând la 209 dolari pe baril la începutul lunii aprilie.

După aproape trei luni de scădere, prețurile au început din nou să urce și au ajuns la aproximativ 195 de dolari pe baril la jumătatea lunii septembrie, potrivit datelor Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA).

Articolul continuă după reclamă

Prețul combustibilului se poate modifica într-un timp foarte scurt, însă tarifele aeriene reacționează mai lent.

Companiile aeriene stabilesc, de regulă, cu câteva luni înainte câte zboruri vor opera și câte locuri vor pune la vânzare, luând în calcul costurile estimate ale combustibilului și alte cheltuieli. Biletele încep să fie vândute chiar mai devreme.

Astfel, atunci când combustibilul se scumpește brusc, o companie nu poate majora retroactiv prețul biletelor deja vândute. Recuperarea costurilor suplimentare se face în timp, inclusiv prin tarifele aplicate ulterior.

Același mecanism funcționează și în sens invers: o scădere rapidă a prețului combustibilului nu înseamnă că biletele se ieftinesc imediat.

"Nu doar nivelul costurilor cu combustibilul reprezintă o problemă sau o provocare pentru companiile aeriene. Este vorba și despre volatilitate", a explicat economistul de la Columbia Business School.

IATA estimează că, în acest an, combustibilul va reprezenta aproape o treime din cheltuielile de operare ale companiilor aeriene, față de aproximativ un sfert în 2025.

Scumpirea este alimentată de perturbările din sectorul energetic. Războiul cu Iranul a redus producția rafinăriilor și exporturile de combustibil din Orientul Mijlociu, iar atacurile ucrainene au avariat rafinării din Rusia.

Motorina și combustibilul pentru avioane sunt produse apropiate și concurează pentru capacitatea rafinăriilor. Din acest motiv, deficitul unuia dintre produse poate pune presiune suplimentară asupra prețului și disponibilității celuilalt.

Unele companii aeriene au început deja să reducă zborurile mai puțin profitabile din cauza costurilor ridicate cu combustibilul. O ofertă mai mică de locuri poate, la rândul său, să mențină presiunea asupra tarifelor.

Pentru ca prețurile biletelor să scadă în mod susținut, nu este suficient ca prețul combustibilului să coboare pentru o perioadă scurtă. Acesta trebuie să scadă și să se mențină la niveluri mai reduse, explică Stephen Treanor, profesor de finanțe la California State University, Chico, care a studiat expunerea companiilor aeriene la fluctuațiile prețului combustibilului.

Economiștii avertizează că este puțin probabil ca, în următoarele luni, companiile aeriene să renunțe la taxele suplimentare pentru combustibil și să reducă prețurile biletelor.