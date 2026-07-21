Un român a ajuns erou în Italia, cu preţul vieţii. Alexandru s-a aruncat în apele lacului Garda şi a reuşit să salveze un copil de şapte ani de la înec.

El însă n-a mai ieşit din apă şi este căutat deja de patru zile. Cel mai probabil, după ce s-a luptat să-l aducă pe băieţelul britanic la mal, i s-a făcut brusc rău și nu a mai reușit să se ţină la suprafaţă.

A plătit cu viaţa un gest eroic

Românul este căutat cu scafandri, Garda de coastă, pompieri, elicoptere şi echipamente cu sonar, dar intervenţia este îngreunată de adâncimea lacului care, în zona respectivă, depăşeşte 50 de metri.

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Echipele de salvatori speră să-l localizeze cu ajutorul ceasului inteligent pe care îl purta la mână. Alexandru lucra pe bărcile de agrement de pe lacul unde şi-a găsit sfârşitul, avea 29 de ani şi locuia de câţiva ani în Italia.