Video Transportul cu metroul în Capitală, mai scump decât în Praga. Tarifele care intră în vigoare de la 1 mai

Dacă sunteţi din Bucureşti, sau ajungeţi pe aici, adăugaţi pe deja lunga listă de scumpiri încă un rând important! Şi călătoria cu metroul ne va costa mai mult. Este oficial, se întâmplă de la 1 mai. Deci fix două săptămâni până la noile tarife, atenţie: tarife mai mari decât în Sofia, Budapesta sau Praga. Practic, Capitala noastră devine cea mai scumpă în ceea ce priveşte transportul public, din această parte a Europei. 

de Andreea Milea

la 17.04.2026 , 14:53

Călătoria cu metroul va avea o creştere de 40%, de la 5 la 7 lei, iar prețurile vor crește în lanț.

De la 1 mai, abonamentul pentru o lună se scumpește de la 100 la 140 de lei, pentru 6 luni de la 500 la 700 de lei, iar pentru un an întreg de la 900 la 1300 de lei.

Metrorex ia astăzi această decizie pentru a-și crește încasările, asta în ciuda faptului că ultima majorare nu a fost de mult. A fost în ianuarie 2025, atunci când biletul la metrou s-a scumpit de la 3 la 5 lei. Acum, călătorii vor să amâne cât mai mult scumpirea în propriile buzunare și își cumpără, la prețul actual nemajorat, abonamente pe perioade lungi, de 6 luni sau un an întreg.

Asociațiile trag un semnal de alarmă și spun că această decizie de majorare va avea efecte nedorite, chiar pentru cei de la Metrorex, în condițiile în care unii călători vor renunța la transportul subteran și vor alege să călătorească cu tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul.

Însă știm bine că există un proiect de majorare a tarifului și pentru biletul la STB, de la 3 la 5 lei. Este propunerea edilului Capitalei, Ciprian Ciucu, pe care consilierii generali nu au votat-o la ultima ședință de Consiliu, însă acest proiect va reveni pe ordinea de zi.

Toate tarifele la metrou de la 1 mai

  • O călătorie: 5 lei -> 7 lei
  • Două călătorii: 10 lei -> 14 lei
  • 10 călătorii: 40 lei -> 55 lei
  • Abonament 24 ore: 12 lei -> 18 lei
  • Abonament săptămânal: 45 lei -> 60 lei
  • Abonament lunar: 100 lei -> 140 lei
Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live.

