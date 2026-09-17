Mobila din casa noastră are, tot mai des, o etichetă străină. Anul trecut, România a importat mobilier de aproape 1,5 miliarde de euro. Iar vânzările s-au dublat în ultimul deceniu. Paradoxul este că 9 din 10 piese produse în fabricile românești pleacă la export, în casele nemților sau ale americanilor. Numai că și aceste comenzi se împuținează. O bună parte dintre producători estimează că vânzările se vor înjumătăţi anul acesta.

Lemnul masiv românesc ajunge în casele din Germania, Marea Britanie sau Statele Unite. Paradoxal, pentru fabricile românești cea mai grea piață a devenit chiar România.

Principalul adversar al producătorului român care face astfel de piese de mobilier rămâne cu siguranță importul din Asia. A crescut în ultimul deceniu de 2,5 ori.

"Dacă e să vii cu același produs ca turcii și chinezii, deja e o bătălie pe jumătate pierdută de la bun început. Ceea ce simt că trebuie să facem este să depunem un dublu efort pentru a investi în cercetare și inovare ca să compensăm pentru componenta aceasta de muncă ieftină, din păcate", spune Ștefan Crețu Voicu, arhitect producător român de mobilă.

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O piesă de mobilier făcută în România poate costa și de zece ori mai mult decât una adusă din China.

"Nu cred că multă lume ar plăti mai mult pe mobila românească din cauza situației actuale", spune un client.

"Trebuie să-i convingem să fie mai optimiști pentru ziua de mâine. Asta e principala noastră problemă - optimismul clienților e deocamdată la cote destul de scăzute", explică Dan Șucu, președinte Concordia.

Anul trecut, mobila românească vândută peste hotare a ajuns la aproape 2,5 miliarde de euro. Este doar cu 14% mai mult decât acum zece ani. Prea puțin, spun producătorii, după un an în care taxele au venit una după alta.

"Am schimbat foarte mult producția, finisajele, stofele și încercăm să venim întotdeauna cu noutăți pentru a ne putea menține pe piață în aceste condiții grele. Mergem pe piața Ucrainei, Cehia, Ungaria, Anglia", spune Mariana Păcurar, administrator producător român de mobilă.

"Consumatorul din România trebuie să se uite la produsul național că este mai aproape și este mai bun dacă suntem apreciați peste hotare și aici trebuie să consumăm ceva altfel", spune Dumitru Blaga, președinte Asociația Producătorilor Români de Mobilă.

Peste 170 de producători își prezintă, până duminică, creațiile la cel mai mare târg de mobilă din țară, la Romexpo.