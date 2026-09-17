Românii vor putea economisi pentru pensie după model american, prin conturi speciale de investiții. Avantajul principal: taxe mai mici decât la investițiile obișnuite la bursă. Câștigurile pot fi mai mari decât la Pilonul II sau III, dar și riscurile sunt pe măsură. Participarea este opțională, iar fiecare își asumă pierderile dacă fondurile merg prost.

"Încă nu mi-am pus întrebarea asta. Banii ar trebui totuşi puşi din timp. Nu neapărat într-un cont pentru pensii, dar un cont pentru viitor", spun oamenii.

Cu cât începi mai devreme, cu atât banii au mai mult timp să crească. Conturile de Economii și Investiții, înfiinţate recent printr-un vot al Parlamentului, sunt gândite pentru termen lung.

150 de lei pe lună înseamnă, în 35 de ani, 63.000 de lei puși deoparte. Cu un randament mediu de 10% pe an, teoretic suma ar putea ajunge la aproximativ 500.000 de lei. Practic însă, acest câștig nu este garantat.

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Din ce vine avantajul conturilor

Avantajul acestor conturi vine, în primul rând, din taxe. Vor exista două variante, în funcție de momentul în care primești facilitatea fiscală. La primul tip de cont, investești bani din venitul net, iar câștigurile nu mai sunt impozitate la retragere. La al doilea, investeşti din salariul brut, iar aici poate pune bani și angajatorul.

"Această schemă este foarte bună pentru că ea vine şi completează alte scheme care există pe piaţa românească şi încurajează comportamentul de a economisi şi de a investi, românii având în continuare o problemă cu educaţia financiară", spune Cristian Păun, analist financiar.

"Dacă nu punem noi deoparte, o să avem o problemă reală. Şi nu e o problemă de confort, e o problemă de supravieţuire. Să începem să contribuim, chiar dacă sunt sume mici, să contribuim la fondurile de pensii facultative", explică Cristian Pascu, preşedinte APAPR.

Ce este diferit faţă de un cont obişnuit

Spre deosebire de un cont obișnuit de brokeraj, aici nu faci singur fiecare tranzacție. Banii sunt administrați de profesioniști autorizați, în limitele stabilite pentru aceste conturi.

"Practic, dai un mandat administratorului sau băncii să îţi execute ei tranzacţiile nu mai este decizia ta investiţională. Ai această deducere fiscală care este limitată. Teoretic, nelimitată, practic, e limitată prin prevederea din Codul Fiscal care spune că pentru maxim 33% din venitul brut poţi să primeşti deduceri", spune Cristian Pascu, preşedinte APAPR.

"Vorbim până la urmă de nişte profesionişti, care ştiu ei mai bine decât tine să facă aceste investiţii. În spate vor exista nişte fonduri de investiţii, nişte administratori care vor trebui, evident, certificaţi", menţionează Cristian Păun, analist financiar.

Bursa poate și să scadă puternic

În 2008, prăbușirea piețelor financiare a lovit puternic și fondurile de pensii din America. Au pierdut în medie aproape un sfert din valoarea activelor.

"Trebuie să ne gândim şi la riscuri. Oamenii se sperie când văd volatilitate. Piaţa a început să scadă după ce era la maxime istorice", explică Cristian Pascu, preşedinte APAPR.

Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat cere taxe mai mici şi pentru cei care pun bani în Pilonul III. Acum, doar 400 de euro pe an pot fi scăzuți de la impozitare.