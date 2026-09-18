Marius Baciu, înainte de Universitatea Craiova – FCSB: „După meci se poate întâmpla orice”

Antrenorul echipei FCSB, Marius Baciu, a afirmat, vineri, înaintea meciului cu Universitatea Craiova, din etapa a 10-a a Superligii de fotbal, că este posibil ca după partida de sâmbătă să nu mai continue la formaţia bucureşteană, în contextul ultimatumului primit din partea patronului Gigi Becali, precizând că "se poate întâmpla orice".

"Eu sunt convins că echipa asta are nevoie de linişte şi sunt convins că se va forma un grup foarte puternic, indiferent că este Marius Baciu la echipă sau nu. Presiune nu are cum să nu fie, dar presiunea a fost şi în primul meci când am venit aici şi în al doilea şi a început să nu prea mă mai intereseze. Atâta timp cât eu sunt antrenorul echipei... De mâine încolo va fi o perioadă de pauză... Chiar nu contează Marius Baciu acum. Marius Baciu este foarte concentrat pentru meciul de mâine. Latura umană cred că o gestionez destul de bine. Mâine, dacă se va lua o decizie, sau poate Marius Baciu va lua o decizie să nu mai rămână, vom continua astfel încât să putem să ne uităm unii în ochii celorlalţi. Deci nu ştim ce se poate întâmpla, se poate întâmpla orice", a declarat Baciu într-o conferinţă de presă.

După 9 etape, FCSB ocupă poziţia a 7-a în clasamentul Superligii, cu 12 puncte acumulate. După derbyul cu Dinamo din etapa a 8-a, pierdut cu 1-2, patronul Gigi Becali anunţase că următoarele două partide sunt capitale în ceea ce priveşte parcursul lui Marius Baciu ca antrenor al FCSB.

Tehnicianul a minimalizat importanţa ultimatumului primit din partea lui Gigi Becali şi a subliniat că prioritatea sa este ca FCSB să obţină puncte în meciul cu Universitatea Craiova: "Nu cred că este important acest lucru. Cred că cel mai important este ca echipa să câştige puncte. Chiar nu mă interesează lucrul acesta. Eu mă concentrez să le insuflu jucătorilor că nu asta este important. Ei trebuie să joace pentru echipă, cred că asta este cea mai mică problemă. După meci vom vedea ce se va întâmpla. Avem gândurile noastre. Normal că nu mă interesează nimic din tot ceea ce se discută, inclusiv ce a spus nea Gigi".

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Baciu a explicat că actuala echipă a FCSB nu putea produce transformări radicale într-un timp atât de scurt, având în vedere că lotul complet îl are de doar două săptămâni.

"Marius Baciu nu poate să facă nimic peste noapte, chiar dacă sunt anumite voci care se aşteptau să facă antrenorul FCSB cine ştie ce. Sunt jucători care au venit după cantonament... E o întâmplare, şi dacă jucam bine şi aveam mai multe puncte, era pe calitatea noastră individuală. Putea să fie şi altfel soarta punctelor sau situaţia în clasament. Noi avem jucătorii toţi de două săptămâni. Ce putem să discutăm?", a afirmat el.

Antrenorul FCSB s-a declarat mulţumit de modul în care jucătorii se pregătesc şi consideră că, în perioada următoare, se poate forma un grup puternic: "Mie îmi place foarte mult cum reacţionează echipa la antrenament. Mă bucură creşterea de la meci la meci, de la zi la zi. Se cunosc tot mai bine, încearcă să fie disciplinaţi, să respecte ceea ce le cerem şi au calitate foarte bună. Sunt convins că în perioada următoare se va forma un grup foarte bun. Se lucrează şi la finalizare şi în toate compartimentele. Acum sper să fie mult mai inspiraţi în faţa porţii, poate ajung şi fundaşii la finalizare, nu se ştie niciodată. Noi încercăm să fim peste orice echipă din România şi eu cred că FCSB va fi cea mai valoroasă echipă din România. Noi încercăm din răsputeri să ne impunem jocul. Eu cred că se va forma o echipă foarte bună şi le va fi greu multora", a precizat Baciu.

În ceea ce priveşte adversara de sâmbătă, Marius Baciu a remarcat stilul de joc şi organizarea Universităţii Craiova, despre care consideră că porneşte ca favorită pe hârtie.

"Craiova are un joc de posesie foarte bun, un joc elaborat, au tranziţiile foarte bune, e o echipă bine pusă la punct. E o echipă cu jucători foarte buni. Cred că mâine se poate întâmpla orice, chiar dacă pe hârtie Craiova pare favorită. E un meci foarte important pentru noi, dar şi pentru ei, sunt ferm convins. Am înţeles că se va juca cu casa închisă, ca de obicei la un meci Universitatea Craiova - Steaua, dar întâlnim campioana României, o echipă foarte bună, cu jucători foarte buni, cu echipă închegată, care a demonstrat şi care a reuşit să câştige eventul anul trecut. Noi suntem o echipă în formare, cu jucători foarte buni şi noi. Ne străduim să formăm un grup foarte bun şi cred că se poate face lucrul ăsta", a mai spus antrenorul FCSB.

Echipa de fotbal FCSB va întâlni formaţia Universitatea Craiova, sâmbătă, de la ora 20:30, pe stadionul "Ion Oblemenco", într-un meci din cadrul etapei a 10-a a Superligii.

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