Criza de carburanţi în Europa. Mai multe benzinării din Franţa au rămas fără combustibil, în timp ce preţurile de la pompă au depăşit 2 euro şi sunt în creştere de la o zi la alta. În semn de protest, sute de pescari au decis să blocheze porturile din sudul ţării. Şoferii merg în Andora cu canistre să alimneteze. Situaţia e gravă şi în Germania, unde guvernul ia în calcul să reducă TVA-ul la combustibil. La noi, motorina s-a scumpit din nou şi se apropie de 11 lei, iar benzina e doar la un ban de 10 lei.

De la primele ore ale dimineții, accesul la porturile din sudul Franței a fost blocat. Peste 100 de pescari, nemulțumiți de prețurile ridicate la combustibil, au cerut guvernului de la Paris să intervină pentru reducerea prețurilor.

"Când te duci mâine la benzinărie, plătești 2,20, 2,25. Peste șase luni va fi 2,70, 2,80", spune un șofer.

Mai exact, la 2 euro și 18 cenți a ajuns litrul de benzină la stațiile de lângă capitală. Dar una din zece benzinării, mai ales în sud, a rămas fără stocuri. Cu buzunarele tot mai goale de la o lună la alta, mulți francezi merg în țările vecine, precum Spania, Belgia sau Andorra, pentru a alimenta.

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În Andorra, combustibilul este mai ieftin și decât la noi, deși țara depinde doar de importuri. Un plin cu benzină costă cu 50 de lei mai puțin, iar un plin cu benzină, cu 100 de lei mai puțin pentru că micul principat aplică taxe reduse carburanților.

Cetățean: Este o lovitură grea pentru gospodării.

Reporter: În alte cuvinte?

Cetățean: În alte cuvinte, există alegeri care se fac, priorități care se stabilesc și drumuri care se aleg față de altele.

Aflat sub presiune, guvernul de la Paris a anunțat că a prelungit, până la sfârșitul anului, subvențiile de urgență pentru agricultori, pescari și constructori.

Prețurile au atins un nivel record și în Germania, unde un litru de benzină a ajuns să coste 2,32 de euro.

"Este destul de greu. Trebuie să regândesc complet bugetul, altfel nu pot să mă descurc. Sunt la limită", adaugă un alt cetățean.

Guvernul de la Berlin vrea să ofere ajutoare bănești familiilor dependente de mașinile lor și ia în calcul o reducere a TVA-ului la combustibil de la 19 la 7 la sută.

"Aici este vorba totuși de popor, de oameni. În această situație, trebuie să ne ajute, să intervină, în calitate de partid la putere", spune un șofer.

La noi, oficialii dau asigurări că nu vom rămâne fără combustibil.

"În ceea ce privește România, în acest moment, nu avem elemente că am avea probleme cu aprovizionarea. Sigur că ne îngrijorează foarte tare prețurile ridicate, pe zi ce trece apar noi recorduri. Atât în ceea ce privește cotația barilului de petrol, cât și în ceea ce privește cotația la unele produse finite", explică Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Potrivit statisticilor, România mai poate produce doar 60 la sută din necesarul intern de motorină.