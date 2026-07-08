Podul peste Dunăre de la Brăila a intrat din nou în reparaţii! Pare că este făcut din lut, având în vedere nenumăratele asfaltări de care a avut nevoie în doar trei ani de la inaugurare. În timp ce şoferii sunt sătui de lucrări şi spun că acestea au fost făcute de mântuială, reprezentanţii de la CNAIR dau vina pe constructorii italieni.

Încă de acum trei ani de când a fost deschis, podul suspendat peste Dunăre este veşnic în reparaţii. Şirul asfaltărilor s-a pierdut la un moment dat. Au fost atât de multe încât a ajuns o raritate să se poată circula pe ambele sensuri, pe toate cele patru benzi, în acelaşi timp.

Cei mai afectaţi sunt, bineînţeles, şoferii, în special cei care sunt nevoiţi să treacă constant podul.

"Sunt nemulțumită de podul asta, călătoresc foarte des la Tulcea, și, dezamăgitor. Se lucrează tot timpul și niciodată nu e ok".

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"Mereu se lucrează, mereu avem probleme, ori nu e bine făcut, ori e la repezeală făcut. Atât iarnă cât și vara".

"Dacă se repara, asta înseamnă că nu-i făcut bine", spun şoferii.

Pe șase iulie 2023 a fost inaugurat Podul peste Dunăre de la Brăila, pe șase iulie 2026 a început o nouă serie de lucrări, reparații, reasfaltări, la mulți ani, acestui mega proiect de infrastructură. Deşi toamna trecută constructorul a folosit o nouă reţetă pentru reasfaltarea podului, lucrările nu au rezistat nici peste iarnă.

"Este o nouă încercare, să spunem aşa, de găsire a unei soluţii care să reziste la condiţiile Podului Brăila. Problemele sunt cauzate de modul în care a fost executat de către italieni", spune Alin Şerbănescu, pdc CNAIR.

Încă din timpul lucrărilor, statul român şi firma contractantă s-au dat în judecată reciproc de zeci de ori. Deşi unele s-au încheiat, pe rol mai sunt deschise încă 30 de procese.