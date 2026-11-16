Sute de mii de cehi au umplut străzile capitalei Praga pentru cel mai mare protest de la căderea comunismului. Ei contestă un plan al Guvernului care modifică finanțarea televiziunii și radioului public.

Autoritățile vor să taie taxa lunară plătită de cetățeni și să aloce banii direct de la bugetul de stat. Oamenii nu văd însă un ajutor, ci o capcană: se tem că, odată ce controlează banii, politicienii vor controla și știrile.

Criticii trag deja un semnal de alarmă și spun că Cehia riscă să calce pe urmele Ungariei lui Viktor Orban, unde presa publică a fost pusă sub control politic.