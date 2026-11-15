Încă o provocare periculoasă, mutată de pe TikTok, direct în trafic. Copii care se prefac că ţâşnesc în fugă pe trecerea de pietoni pentru a pune la încercare reflexele şi nervii şoferilor. Experţii în conducere defensivă avertizează că de la o joacă de copii până la un accident tragic nu e decât un pas şi îi sfătuiesc pe şoferi să reducă viteza în apropierea zebrei, chiar şi când au verde la semafor.

Sunt imagini surprinse în Galaţi. În timp ce aşteaptă la semafor, câţiva copii se prefac că vor să traverseze în fugă, pe trecere. Pare o provocare la modă printre cei mici, să testeze reacţia şoferilor care au verde.

Unde au fost surprinse imaginile şi unde se jucau acei copii, este una dintre cele mai intens circulate zone din oraş. Un pas în plus făcut de copil, sau o clipă de neatenţie din partea unui şofer se poate transforma într-o tragedie.

Şoferii gălăţeni se plâng că în ultima perioadă s-au înmulţit cazurile

"Şi pe Tecuci se întâmplă asta. Chiar când coboară. Că e sens unic, la fel. Eu, de exemplu, reduc mereu acolo. Toţi mă claxonează, eu reduc pentru că ştiu ce se întâmplă. Reflexul care e, ai frânat, te duci în stânga să-l eviţi. Îl ai pe unul aici, l-ai luat pe ăla", spun şoferii.

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Experţii în condus defensiv le recomandă şoferilor prudenţă.

"Pentru copii e joacă, dar pentru şoferi e foarte periculos. Noi trebuie să conducem preventiv. Ne apropiem de trecerea de pietoni, chiar dacă avem verde şi pietonii stau cuminţi acolo trebuie să mai reducem viteza şi să-i ţinem sub observaţie", explică Ciprian Sava, instructor auto.

"Părinţii ar trebui să supravegheze mai mult ceea ce urmăresc pe TikTok şi alte reţele. Dar e foarte riscant. Cred că nimeni nu le explică la ce anume se expun. Dacă nu îţi cunoşti foarte bine copilul, e o mare problemă. Pentru că ei pleacă la şcoală şi uitaţi, se iau unul după altul şi se pot întâmpla multe", spun oamenii.

Provocările de pe TikTok se dovedesc deseori periculoase. Cu doi ani în urmă, zeci de copii au ajuns la spital cu fracturi şi entorse după au sărit de la înălţime încercând să-l imite pe Superman, un trend viral la acea vreme.