Loto 6/49 duminică 15 noiembrie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Duminică, 15 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri cu 250.000 de lei, iar la Joker este anunțat un report de peste 1,75 milioane de lei.

Noi trageri azi la loto, duminică 15 noiembrie 2026.

Loto 6 din 49. Numerele câştigătoare de azi

Numere câştigătoare la Joker:

Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Numere câştigătoare la Super Noroc:

Numere câştigătoare la Noroc:

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 12.11.2026, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I cu 250.000 de lei pentru tragerea de astăzi.

Loto 6 din 49. Report de peste 1,06 milioane de lei la Noroc

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,06 milioane de lei (peste 199.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,75 milioane de lei (peste 328.900 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 80.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 527.700 de lei (peste 98.700 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 41.700 de lei.

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 540.900 de lei (peste 101.100 de euro).

Loto 6 din 49. Premiul la categoria I a jocului 6/49, câştigat la tragerile de joi

La Loto 6/49, în urma câştigării premiului de categoria I la tragerea de joi, 12 noiembrie, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I cu 250.000 de lei pentru tragerea de duminică. Biletul a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc. Este al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Şi la categoria a II-a a jocului Loto 6/49 s-a înregistrat un câştig de 241.406,56 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din București, Sectorul 6.

Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare