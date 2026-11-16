Protest la o școală din Timișoara. Elevii se opun întoarcerii colegului care s-a pozat cu un cuţit la ore

Elevii și părinții unei clase a VIII-a de la Liceul Teoretic "Nikolaus Lenau" din Timișoara au protestat, luni, în curtea școlii. Aceștia spun că se simt în nesiguranță după ce un coleg s-a fotografiat recent ținând un cuțit în mână, chiar în sala de clasă.

Incidentul a avut loc pe 21 octombrie, când elevul ar fi venit la școală cu un cuțit și ar fi fost fotografiat cu obiectul în sala de clasă. Fotografia ar fi fost publicată pe TikTok și a ajuns ulterior la conducerea școlii, printr-un e-mail anonim.

După întoarcerea elevului la școală, colegii, părinții și câțiva profesori au organizat un protest spontan și cer ca acesta să fie transferat la o altă unitate de învățământ. Cei care au protestat susțin că elevul continuă să îi intimideze și au transmis o scrisoare deschisă în care își exprimă nemulțumirile și cer măsuri pentru siguranță.

Copiii au anunţat că nu vor mai intra la ore până când nu se va găsi o soluţie în privinţa colegului lor care a creat o problemă de nesiguranţă.

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Nemulţumirea părinţilor şi a elevilor este legată de un incident recent. Un elev din clasă s-a fotografiat în sala de curs ţinând un cuţit în mână.

Imaginea elevului a fost postată pe reţelele de socializare

În urma incidentului, elevului respectiv i-a fost scăzută nota la purtare şi a primit o sancţiune de suspendare de la cursuri pentru o perioadă de cinci zile. Însă, băiatul nu este la prima abatere.

Părinţii consideră că măsurile luate nu sunt suficiente şi cer rezolvarea situaţiei, astfel încât copiii să se poată întoarce la cursuri în condiţii de siguranţă.

În încercarea de a obţine o soluţie, părinţii au depus memorii atât la conducerea liceului, cât şi la Inspectoratul Şcolar şi la Ministerul Educaţiei.

Părinții spun că problemele nu sunt recente și îl acuză pe elev inclusiv de agresiuni fizice. Cer ca acesta să fie transferat la o altă școală. Mai ales că tatăl băiatului ar fi obținut în instanță majorarea notei la purtare.

Părinții spun că nu vor să-și mai trimită copiii la cursuri, până când nu vor primi garanții că elevii sunt în siguranță.