Misiune de 15 ore, prin viscol, în Masivul Parâng. Doi turişti de origine spaniolă au fost căutaţi de mai multe echipaje de salvatori după ce au rămas blocaţi în nămeţi. Fără haine groase şi echipament potrivit, drumeţia bărbaţilor s-a transformat rapid într-un coşmar, iar cei doi au apelat numărul unic de urgenţă.

Apelul de urgență a venit ieri în jurul orei 12:50. Era semnalat faptul că cei doi turiști spanioli au fost surprinşi de condiții meteo extrem de dificile, mai exact de iarnă cu viscol, în Masivul Părâng, în zona vârfului Părângul Mare.

Imediat în sprijin au fost trimiși salvatori montani din Hunedoara și militarii jandarmeriei montane.

Cei doi turiști au fost găsiți în zona vârfului Părângul Mare în condiții meteo extrem de dificile. Nu erau echipați, dar au fost găsiţi în stare bună.

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Au fost asistați să coboare în siguranță la baza muntelui și au fost dirijați către spital, pentru un examen de specialitate. Acțiunea întreagă a durat 15 ore.