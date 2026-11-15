14 mașini abandonate, scoase la licitație de Primăria Arad. Prețurile încep de la 250 de lei fără TVA.

Primăria Arad vinde o mașină cu doar 250 de lei. Un Mercedes din 2008 pleacă de la 350 de lei

Oportunitate pentru cei care doresc să cumpere un vehicul cu buget redus. Foarte redus. Primăria Municipiului Arad a anunțat o licitație publică pentru 14 vehicule abandonate sau fără stăpân, iar prețurile de pornire sunt de 250 de lei. Evenimentul va avea loc pe 23 noiembrie, iar cei interesați trebuie să se înscrie în prealabil.

Licitație pentru 14 mașini

14 autovehicule care au fost abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Arad vor fi scoase la vânzare prin licitație deschisă, cu strigare.

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Potrivit anunțului făcut de administrația locală, licitația este programată pentru 23 noiembrie, ora 10:00. Prețurile de pornire sunt cuprinse între 250.50 lei și 336.50 lei fără TVA.

La sumele de adjudecare se va adăuga TVA.

Ce mașini sunt scoase la vânzare

Pe lista publicată de Primăria Arad se regăsesc modele de la mai mulți producători, printre care Peugeot, Opel, Volkswagen, Ford, Nissan și Mercedes.

Lista completă

Peugeot 306 XR (1990) – 254,50 lei

Opel Astra Break (2002) – 311,50 lei

Volkswagen Golf (2000) – 306,50 lei

Citroën C5 (2004) – 329 lei

Nissan Primera (2007) – 336,50 lei

Ford Focus (2004) – 294,50 lei

Ford Fiesta (2001) – 250,50 lei

Opel Astra (2002) – 311,50 lei

Seat Cordoba (1998) – 262 lei

Opel Vectra Caravan (1998) – 336,50 lei

Renault Espace (2000) – 336,50 lei

Nissan Primera (2002) – 321,50 lei

Daewoo Cielo (2007) – 255,50 lei

Mercedes-Benz (2008) – 326,50 lei

Până când se pot înscrie doritorii

Persoanele interesate să cumpere unul dintre autovehicule trebuie să depună actele necesare până la data de 20 noiembrie, ora 10:00.

Participanții trebuie să pregătească o cerere de înscriere la licitație, dovada achitării taxei de participare care reprezintă 10% din prețul de pornire, oferta de preț pentru fiecare vehicul, împuternicire dacă este cazul și documente de identificare și înregistrare.

Mașinile pot fi inspectate înainte de licitație

Cei care vor să vadă autovehiculele înainte de a depune o oferă au posibilitatea să le inspecteze până în ziua precedentă licitației.

Programul de vizitare este de luni până doi, între orele 09:00 și 15:00, iar vineri între 09:00 și 13:00.