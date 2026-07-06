Canicula schimbă preferințele consumatorilor: alcoolul pierde teren în fața băuturilor răcoritoare

Valul de căldură extremă care afectează Europa îi obligă pe producătorii de băuturi să îşi regândească strategiile, deoarece temperaturile foarte ridicate nu mai stimulează automat consumul de alcool. Potrivit unor studii şi reprezentanţilor din industrie, după un anumit prag termic, consumatorii preferă să reducă alcoolul şi să se orienteze către băuturi răcoritoare, relatează Reuters.

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea California, ETH Zurich şi North Carolina State University arată că vânzările de alcool cresc odată cu temperatura doar până la aproximativ 32 de grade Celsius. Peste acest nivel, efectul pozitiv începe să se diminueze, deoarece căldura excesivă îi determină pe oameni să consume mai puţin alcool.

Potrivit cercetării, bazate pe date privind vânzările din SUA în perioada 2006-2023, fenomenul este mai puţin pronunţat în regiunile care sunt deja obişnuite cu temperaturi ridicate.

”În general, vremea caldă stimulează consumul. Dar există o limită, dincolo de care devine pur şi simplu prea cald pentru a mai fi confortabil”, a explicat Marten Lodewijks, preşedintele companiei de cercetare a pieţei băuturilor IWSR.

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Valul de căldură care a început în Europa pe 20 iunie a fost cel mai intens înregistrat vreodată pe continent, provocând mii de decese suplimentare, suprasolicitarea sistemelor medicale, probleme în producţia de energie şi deteriorarea infrastructurii.

Autorităţile europene din domeniul sănătăţii au recomandat populaţiei să evite consumul de alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea şi creşterea temperaturii corpului. La Paris, vânzarea şi consumul de alcool în magazine au fost chiar restricţionate temporar în timpul caniculei.

Kristian Henningsen, director global pentru afaceri publice al producătorului danez Carlsberg, spune că există o diferenţă importantă între vremea caldă şi căldura extremă.

”Temperaturile foarte ridicate îi determină pe oameni să rămână în interior, în loc să iasă în oraş pentru o bere”, a declarat acesta.

Carlsberg îşi adaptează deja portofoliul, extinzând oferta de beri cu conţinut redus sau zero de alcool şi de băuturi răcoritoare, pentru a răspunde schimbării preferinţelor consumatorilor.

Alţi mari producători de bere şi băuturi spirtoase au refuzat să comenteze impactul pe care schimbările climatice îl pot avea asupra afacerilor lor.

Industria berii este obişnuită să dea vina pe verile reci sau ploioase pentru rezultatele financiare slabe, însă acum şi temperaturile excesiv de ridicate devin un risc. Un important producător de bere a declarat pentru Reuters că vremea este unul dintre principalii indicatori utilizaţi în prognozarea vânzărilor.

Consumatorii confirmă schimbarea comportamentului. David Lambert, un preot în vârstă de 59 de ani din Londra, spune că în timpul recentului val de căldură, când temperatura a atins un record de 37,7 grade Celsius în estul Angliei, a consumat mult mai puţin alcool.

”Pur şi simplu nu poţi să bei. Alcoolul te face letargic, obosit şi lipsit de energie”, a spus acesta.

În acelaşi timp, unele baruri au observat că oamenii continuă să iasă în oraş, dar caută spaţii cu aer condiţionat şi comandă mai multe băuturi cu gheaţă.

Analiştii Euromonitor avertizează că efectele caniculei asupra industriei băuturilor vor fi mixte. Pe de o parte, temperaturile extreme reduc consumul de alcool, iar pe de altă parte afectează economia, puterea de cumpărare şi agricultura, ceea ce poate duce la creşterea costurilor de producţie.

Totuşi, unii specialişti cred că o parte dintre consumatori vor continua să bea chiar mai mult, în contextul stresului generat de schimbările climatice.

Serviciul european Copernicus avertizează că valurile de căldură vor deveni tot mai frecvente şi mai intense, iar climatologii susţin că actualul episod de caniculă ar fi fost practic imposibil fără încălzirea globală provocată de activitatea umană, Europa fiind continentul care se încălzeşte cel mai rapid.