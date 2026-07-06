Scădere istorică de mărfuri în Portul Galați. Navele vin tot mai rar pe Dunăre în ultimii ani, iar pe lângă problemele provocate de războiul din Ucraina, portul a primit o lovitură grea.

Pe lângă războiul din Ucraina care a izbucnit în urmă cu peste 4 ani, porturile Dunării maritime au primit această lovitură grea după prăbuşirea activităţii din combinatul siderurgic, cel mai afectat fiind portul din Galaţi. Spre exemplu, anul trecut, la Galaţi au fost operate 670 de nave, în comparaţie cu anul 2021 când au fost peste 2.400 de nave.

Scăderi sunt în toate cele trei porturi maritime ale Dunării

Chiar şi în 2021 când combinatul era în declin tot intrau aproximativ 5 milioane de tone de mărfuri, în comparaţie cu anul 2025 când cantitatea s-a dus spre zero. Scăderi sunt în toate cele trei porturi maritime ale Dunării (n.red. Tulcea, Brăila, Galaţi), dar nu la fel de drastice ca în Galaţi.

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Per total, anul trecut au fost operate în aceste trei porturi 1.700 de nave, în comparaţie cu 2021 când au intrat şi au ieşit peste 3.700 de nave. Problemele principale sunt cauzate de războiul din Ucraina şi prăbuşirea activităţii din combinat, dar conducerea Administraţiei Porturilor Dunării din Galaţi speră ca această situaţie să se remedieze având în vedere că au fost efectuate o serie de investiţii majore în portul din Galaţi.