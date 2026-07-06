Noi detalii în cazul satului-azil din Bihor. Pacienții s-au plâns că primeau mâncare și medicamente expirate. În timp ce procurorii numără milioanele de lei adunate de-a lungul timpului de Viorel Pașca de la persoanele vulnerabile, judecătorii trebuie să decidă săptămâna aceasta dacă îl trimit în arest, cum cer anchetatorii. Între timp, mii de oameni au participat la un miting de susținere pentru Pașca.

Procurorii au prezentat judecătorilor în detaliu modul de operare din satul-azil. Viorel Pașca și familia ar fi avut o categorie preferată de "clienți" - oameni singuri pe lume, care, ajunși în centrele din Dumbrava, semnau un formular prin care acceptau ca toate veniturile lor să fie încasate de Pașca. În schimb, ar fi fost tratați revoltător.

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"Domnul Pașca a spus că ce îi pasă lui de oameni"

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Odată cazați, oamenii nu mai aveau voie să iasă din centru. Telefoanele și actele erau confiscate, iar comunicarea cu persoane din exterior, interzisă. În acest timp, azilele fără autorizație erau promovate pe rețele de socializare. Un martor le-a povestit anchetatorilor cum își făceau strategia Pașca și fiul său.

"Domnul Pașca a spus că ce îi pasă lui de oameni (cu referire la persoanele aflate în îngrijire), iar fiul său a răspuns: 'Nu pentru oameni, ci pentru public cumva, să dea bine pe sticlă'", spune un martor.

Promovarea a adus după sine donații consistente, arată anchetatorii.

Sume strânse din donații

Asociație:

7.149.196 lei

550.937 euro

96.368 dolari

Cont personal:

348.579 lei

333.152 euro

96.368 dolari

Pașca a primit peste 7 milioane de lei pe numele asociației

În ultimii cinci ani, Pașca a primit pe numele asociației prin care conducea azilele peste 7 milioane de lei, o jumătate de milion de euro și aproape 100.000 de dolari. Iar aproape 500.000 de euro au ajuns în contul lui personal. Pentru prima dată de la izbucnirea scandalului, șeful protecției sociale Bihor recunoaște - știa ce se întâmpla în azilele-fantomă.

"I-am spus: 'Domnule, dumneata trebuie să te oprești! Și să intri într-o formă de legalitate'. […] I-a intrat pe o ureche și i-a ieșit pe alta", spune directorul DGASPC Bihor, Călin Puia.

Peste 3.000 de oameni au participat la un miting de susținere pentru Pașca

În ciuda acuzațiilor, Viorel Pașca este privit ca un erou. Peste 3.000 de oameni au participat aseară, la Oradea, la un miting de susținere.

"Viorel, îți mulțumim și îți spunem: 'Te iubim!'", spuneau susținătorii.