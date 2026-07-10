Militari ucraineni care recrutau un tânăr, atacați de mulţime: Le-au răsturnat mașina și le-au rupt uniforma

Scene de revoltă în Ucraina, după ce o mulțime violentă i-a luat la bătaie, marți noapte, pe militarii veniți să mobilizeze în armată un tânăr din Liov, cel mai mare oraș din vestul țării. Mai mulți localnici i-au atacat pe soldații care se ocupă de recrutarea pentru armată și le-au răsturrnat mașina. În urma incidentului au fost declanșate două anchete, din partea poliției și a armatei, acuzate de tot mai des de abuzuri şi încălcări ale drepturilor omului.

Violenţe la Liov, după ce mai mulți localnici au înconjurat vehiculul militarilor care se ocupau de recrutare. - Suspilne

Totul a început marți seară, în orașul Liov, aflat la granița cu Polonia. Militarii au oprit un bărbat născut în 1996, căutat pentru că nu respectase regulile privind evidența militară. Acesta a fost dus la un control medical pentru a se stabili dacă este apt pentru armată.

Mulțimea a răsturnat mașina militarilor veniți să recruteze un tânăr

Înregistrări video difuzate pe rețelele de socializare arată zeci de persoane furioase care au înconjurat vehiculul militarilor, strigând "Rușine!". Mai mulți dintre ei au început să împingă cu forță vehiculul și, în cele din urmă, l-au răsturnat, în aplauzele celor prezenți.

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Alte scene difuzate de postul public de radio și televiziune din Ucraina arată cum mulțimea i-a smuls uniforma unui militar.

Este doar cel mai recent episod dintr-o serie de atacuri asupra ofițerilor de recrutare, care arată furia oamenilor față de modul în care armata ucraineană strânge soldați pentru a lupta împotriva unei Rusii mai mari și mai bine înarmate.

Autoritățile au anunțat două anchete separate. Poliția îi caută pe cei care i-au atacat pe militari, iar armata verifică dacă soldaţii implicați au respectat legea atunci când l-au luat pe bărbat.

Mobilizarea militară provoacă tot mai multă furie în Ucraina

Mobilizarea militară este extrem de nepopulară în Ucraina și, de multe ori, este însoțită de violențe, mai ales că armata întâmpină dificultăți în a găsi noi recruți, la mai bine de patru ani de la începutul invaziei ruse.

Oficialii ucraineni spun că violența împotriva militarilor nu poate fi acceptată, mai ales în timpul războiului. Totuși, ei recunosc că sistemul de mobilizare are probleme și trebuie îmbunătățit.

Luna trecută, presa a dezvăluit un caz tulburător despre mai mulți soldați bătuți și decedați în afara luptelor, într-o importantă unitate ucraineană. Cazul a stârnit furia publicului.

Mulți bărbați evită să se deplaseze din locuinţe pentru a nu fi înrolați cu forța. Alții aleg să părăsească ilegal țara, uneori cu riscul vieții. Uniunea Europeană, care a primit milioane de refugiați ucraineni din 2022, a propus, la sfârșitul lunii iunie, excluderea bărbaților apți militar din schema de protecție temporară a UE, pentru a-i încuraja să se întoarcă în Ucraina.

"Neîncrederea se acumulează, iar societatea se radicalizează"

Comisarul pentru drepturile omului din Parlamentul Ucrainei, Dmytro Lubineț, a condamnat violențele, dar a spus că incidentul nu ar trebui privit ca un caz izolat. "Atunci când oamenii contactează autoritățile ani întregi și semnalează posibile încălcări ale drepturilor lor, dar nu văd o evaluare juridică adecvată a acestor fapte, acest lucru creează inevitabil probleme și mai mari. Neîncrederea se acumulează, tensiunile cresc, iar societatea se radicalizează", a scris el pe Telegram.

Ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, a promis reformarea sistemului de recrutare, fără să prezinte însă un plan concret. Subiectul este unul sensibil din punct de vedere politic într-o Ucraină epuizată de război.

Șeful administrației prezidențiale a lui Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, a luat apărarea armatei și a spus că se așteaptă la o reacție corectă din partea autorităților. "Dacă astăzi lovești un militar din propria armată și îi rupi hainele, atunci gândește-te cine te va apăra de inamicul care te va lovi și îți va rupe hainele ție", a scris el pe Telegram.

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