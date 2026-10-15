Când copilul începe școala, începe și calculul pentru meditații. Iar părinții care nu își permit sute de lei pe săptămână încep să se îngrijoreze că cei mici nu mai au nicio şansă pe măsură ce şi şcoala devine un lux. Şi ca să înţelegem amploarea fenomenului, vă dăm un exemplu: un profesor din Timiș a câştigat din meditații peste 100.000 de euro într-un singur an. Practic cât să îşi cumpere un apartament. În același timp, părinții acuză profesorii ca predau intenţionat mai puţin la clasă, aşa încât copiii să fie trimişi la meditaţii.

În prezent, meditaţiile nu mai reprezintă un moft sau o excepţie, ci au devenit o adevărată industrie. Preţul unei şedinţe porneşte, în medie, de la 150 de lei şi poate depăşi chiar şi 200 de lei. Iar recordul naţional în privinţa veniturilor obţinute din meditaţii a fost înregistrat în judeţul Timiş.

Un cadru didactic, cel mai probabil profesor, la Universitatea de Medicină și Farmacie, care pregătește elevi de liceu pentru admiterea la UMF, a declarat la Fisc încasări de 575.000 lei într-un an. Dacă vreți în euro, ar fi 110.000 de euro, adică un venit lunar de 9.000 de euro doar din meditații. Iar fenomenul este cumva în plină expansiune, pentru că, potrivit ANAF, regiunea de vest a țării are declarate din meditații sume care au ajuns la 11 milioane de lei în 2024 și 19 milioane de lei în 2025.

Iar numărul dascălilor care au fost de acord până la urmă și au înțeles importanța declarării acestor meditații, a crescut cu 40% într-un singur an. Dar, de cealaltă parte a poveștii, avem părinții care vorbesc de o presiune uriașă, o simțim cu toții, într-un sistem pur competițional.

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Două ședințe pe săptămână la o singură materie înseamnă pentru o familie 1.200 de lei, dacă elevul are nevoie de pregătire la două materii. Mergem mai departe cu calculul și ajungem la 5.700 de euro într-un singur an. Și da, sunt reprezentanți ai asociațiilor de părinți care arată cu degetul spre anumite categorii de dascăli și susțin că au ajuns să predea mai puțin în sălile de clasă doar ca să atragă elevii la meditații.

Asta, deși este cumva interzis prin lege să îi mediteze pe elevii de la clasă. Dar, important de menționat, sunt cumva cazuri izolate.