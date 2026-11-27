Când temperaturile scad, iar căldura din calorifere nu este suficientă, mulți români apelează la aparate electrice pentru a încălzi locuința. Caloriferele electrice, aerotermele și aparatele de aer condiționat cu funcție de încălzire sunt printre cele mai utilizate soluții. Diferențele dintre ele se văd însă pe factura de energie.

Pentru aceeași cameră, costul încălzirii poate varia considerabil în funcție de aparatul ales, de timpul de funcționare și de cât de bine este izolată locuința. Un aparat de încălzire electrică poate părea o soluție convenabilă, mai ales atunci când este folosit doar câteva ore pe zi. Totuși, consumul acumulat într-o lună poate ajunge să reprezinte o parte importantă din factura de electricitate.

Pentru a compara costurile, vom lua ca exemplu o cameră de 20 de metri pătrați, cu o înălțime obișnuită a tavanului, și o utilizare de opt ore pe zi, timp de 30 de zile. Calculele sunt orientative, deoarece consumul real depinde de temperatura exterioară, izolație, puterea aparatului și temperatura dorită în cameră.

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Cât consumă un calorifer electric și cât costă utilizarea lui

Caloriferele electrice cu ulei sunt apreciate pentru faptul că funcționează silențios și continuă să degaje căldură o perioadă scurtă după oprirea rezistenței. Un model obișnuit are o putere cuprinsă între 1.500 și 2.500 W.

Pentru un calorifer de 2.000 W, consumul este de 2 kWh pentru fiecare oră în care rezistența funcționează la putere maximă.

La un tarif final de referință de 1,30 lei/kWh, costurile ar fi următoarele:

oră de funcționare : 2,60 lei;

: 2,60 lei; patru ore de funcționare : 10,40 lei;

: 10,40 lei; opt ore de funcționare : 20,80 lei;

: 20,80 lei; opt ore zilnic, timp de 30 de zile: 624 de lei.

Aceste sume reprezintă consumul maxim teoretic pentru intervalele respective. În practică, un calorifer prevăzut cu termostat oprește periodic rezistența după atingerea temperaturii setate. Astfel, consumul poate fi mai mic.

De exemplu, dacă rezistența funcționează efectiv doar jumătate din cele opt ore, costul lunar scade la aproximativ 312 lei.

Trebuie reținut că uleiul din interiorul caloriferului nu reduce cantitatea de energie necesară pentru încălzirea camerei. El ajută la distribuirea și păstrarea temporară a căldurii, dar nu transformă aparatul într-unul mai eficient energetic decât alte încălzitoare electrice cu rezistență.

Cât consumă o aerotermă și cât plătești lunar

Aerotermele au avantajul că încălzesc rapid aerul din încăpere. Ventilatorul distribuie căldura aproape imediat, ceea ce le face utile pentru încălzirea temporară a unui dormitor, birou sau a unei băi, dacă aparatul este adecvat utilizării în acel spațiu. Cele mai multe modele pentru uz casnic au trepte de putere de 1.000 și 2.000 W.

O aerotermă de 2.000 W consumă, la putere maximă, exact aceeași cantitate de energie electrică precum un calorifer de 2.000 W. Prin urmare, la tariful de referință de 1,30 lei/kWh, utilizarea timp de opt ore zilnic ar costa tot 624 de lei pe lună, dacă rezistența ar funcționa continuu.

Diferența dintre cele două aparate nu este dată de eficiența transformării electricității în căldură, ci de modul în care aceasta este distribuită. Aeroterma încălzește rapid aerul din apropiere, în timp ce caloriferul cu ulei oferă o încălzire mai lentă și mai uniformă în timp. Pentru perioade scurte, de 15-30 de minute, aeroterma poate fi practică. Folosită însă multe ore zilnic, poate genera costuri importante.

De asemenea, aerotermele nu trebuie acoperite, amplasate lângă perdele sau lăsate nesupravegheate. Utilizarea lor în timpul somnului trebuie evitată, mai ales în cazul modelelor portabile care nu sunt proiectate pentru funcționare prelungită.

Cât consumă un aer condiționat folosit pentru încălzire

Aparatele de aer condiționat moderne, de tip inverter, pot fi considerabil mai economice decât caloriferele electrice și aerotermele. Explicația ține de principiul de funcționare. În loc să transforme direct electricitatea în căldură printr-o rezistență, acestea folosesc o pompă de căldură care transferă energia termică din exterior în interior.

Potrivit programului american ENERGY STAR, o pompă de căldură eficientă poate furniza de până la trei ori mai multă energie termică decât energia electrică pe care o consumă.

De exemplu, un aparat de aer condiționat care furnizează 2 kW de căldură și funcționează cu un coeficient de performanță (COP) de 3 consumă aproximativ 0,67 kWh de electricitate pe oră. La tariful de referință de 1,30 lei/kWh, costul ar fi de aproximativ 0,87 lei pe oră. Dacă aparatul ar furniza această putere termică opt ore pe zi, timp de 30 de zile, consumul lunar ar ajunge la aproximativ 160 kWh, echivalentul a 208 lei.

Este important însă ca puterea termică furnizată să nu fie confundată cu puterea electrică absorbită. Un aparat de 12.000 BTU/h nu consumă permanent 12.000 BTU/h transformați în energie electrică. Această valoare indică o capacitate termică nominală, iar consumul electric depinde de eficiență și de condițiile de funcționare.

Comparație de consum: calorifer electric, aerotermă și aer condiționat

Pentru a vedea diferențele, putem compara trei aparate care furnizează aceeași cantitate de căldură, de 2 kW, timp de opt ore pe zi, vreme de 30 de zile.

Calcul orientativ la 1,30 lei/kWh, pentru 240 de ore de furnizare a unei puteri termice de 2 kW. Nu reprezintă consumul măsurat al unei camere cu termostat.

Cât costă, de fapt, energia electrică în România

Prețul energiei electrice diferă de la un furnizor la altul și în funcție de zona de distribuție. În noiembrie 2026, ofertele disponibile pentru consumatorii casnici din București includ prețuri finale de aproximativ 1,04 lei/kWh pentru unele dintre cele mai ieftine contracte și peste 1,50 lei/kWh pentru alte oferte.

Pentru calculele din acest articol am folosit un tarif orientativ de 1,30 lei/kWh, cu taxele incluse. Costul real trebuie calculat folosind prețul final din contractul fiecărui consumator. La un consum lunar de 480 kWh, diferența dintre un tarif de 1,10 lei/kWh și unul de 1,60 lei/kWh înseamnă 240 de lei în plus pe factură. De aceea, verificarea ofertei de energie electrică poate fi la fel de importantă precum alegerea aparatului.

De ce consumul poate crește atunci când afară este foarte frig

Eficiența unui aparat de aer condiționat folosit pentru încălzire depinde și de temperatura exterioară. Atunci când afară sunt 5-10 grade Celsius, un model inverter performant poate funcționa foarte eficient. Pe măsură ce temperatura scade sub zero grade, aparatul trebuie să depună un efort mai mare pentru a extrage căldura din aerul exterior.

În plus, unitatea exterioară poate avea nevoie de cicluri de dezghețare, care influențează consumul și reduc temporar cantitatea de căldură livrată în cameră. De aceea, un COP de 3 nu este garantat în orice condiții. Unele aparate pot avea performanțe bune și la temperaturi negative, dar acest lucru depinde de model și de specificațiile tehnice.

În cazul caloriferelor electrice și aerotermelor, eficiența conversiei energiei electrice în căldură rămâne aproximativ aceeași. Totuși, consumul total crește atunci când aparatele trebuie să funcționeze mai mult pentru a compensa pierderile de căldură ale camerei.

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Cum reduci costurile încălzirii unei camere

Indiferent de aparatul folosit, izolarea camerei influențează direct factura. Ferestrele care nu se închid etanș, pereții exteriori neizolați și ușile prin care pătrunde aer rece pot determina aparatele să funcționeze perioade mai lungi.

O altă măsură este setarea unei temperaturi rezonabile. Pentru multe persoane, 19-21 de grade Celsius pot asigura confortul termic în timpul zilei, în funcție de activitate și de preferințe. Un termostat care reglează automat funcționarea aparatului poate evita consumul inutil. De asemenea, este important ca aerul cald să circule liber, fără ca aparatul să fie blocat de mobilier sau textile. Pentru cei care folosesc aerul condiționat, curățarea filtrelor și întreținerea periodică ajută la păstrarea performanței.

Aerul condiționat inverter este, în general, cea mai economică dintre cele trei variante pentru încălzirea electrică a unei camere, atunci când funcționează eficient. Caloriferul electric și aeroterma pot fi soluții practice pentru perioade scurte, dar utilizarea lor zilnică, timp de mai multe ore, poate adăuga câteva sute de lei la factura lunară. Alegerea depinde nu doar de prețul aparatului, ci și de cât timp va fi folosit, de temperatura exterioară și de câtă căldură pierde locuința.