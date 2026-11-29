Hotelurile marilor oraşe intră şi ele în competiția celor mai spectaculoase podoabe de Crăciun. Holuri transformate în decoruri de poveste, mii de luminiţe și brazi care ajung până la tavan. Multe stabilimente își deschid uşile și pentru cei care vor doar să admire atmosfera sau să facă fotografii. Iar investiția în decoruri care mai de care mai spectaculoase a devenit, în timp, o strategie prin care atrag mai mulți clienți.

Crăciunul din București nu se mai admiră doar pe străzile din centru, din goana maşinii. Cele mai spectaculoase decoruri s-au mutat în holurile hotelurilor de lux.

Presa de specialitate scrie că hotelurile de cinci stele transformă decorarea de sărbători într-un instrument de branding.

Un trenulet strălucitor, cu detalii aurii și luminițe, pare că tocmai a sosit într-o gară de poveste. Este una dintre piesele centrale ale decorului unuia dintre hotelurile de 5 stele din București, și desăvârşeşte tema de anul acesta, "Christmas Express", care îi invită pe oaspeți într-o călătorie imaginară spre magia Crăciunului.

Articolul continuă după reclamă

"Totul arată superb, extraordinar de frumos și m-a dus în acest spirit de Crăciun, abia aștept să văd cât mai multe. Văd o evoluție, au îmbunătățit și aici la hotel. Abia aștept să văd cât mai multe luminițe peste tot", a spus un vizitator.

"Este absolut superb, arată nemaipomenit. Sincer, s-au întrecut anul ăsta, totul, așa cu vagonul. Cu siguranță vor urma multe poze", a declarat altă persoană.

Hotelurile mizează tot mai mult pe decoruri care să devină atracții în sine. Investiția în lumini, ornamente și concepte speciale aduce vizibilitate, fotografii distribuite online și potențiali clienți. Iar pentru clădirile istorice, fațada luminată de sărbători e o carte de vizită în toată regula.

Și nu doar în Capitală decorurile spectaculoase îi scot pe oameni din case. La Cluj, spiritul Crăciunului a ajuns și într-un loc cu totul special.

"Vorbim despre parade de cai, despre spectacole ecvestre, care se vor întâmpla pe toată perioada lunii decembrie. Vorbim de foarte multe ateliere în care am reunit artizani locali care își vor aduce produsele tocmai pentru a întâmpina sărbătorile", a precizat Simona Corabu, director de marketing.

Aproape toate târgurile de Crăciun sunt deschise şi îşi aşteaptă oaspeţii până după Revelion.