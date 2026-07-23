Botoşănean bănuit că a furat peste un kilogram de aur dintr-o maşină. Prejudiciul depăşeşte 100.000 de euro

Percheziţii de amploare în Botoşani, într-un dosar de furt calificat cu un prejudiciu de peste 100.000 de euro. Un bărbat de 37 de ani este suspectat că ar fi sustras mai mult de un kilogram de bijuterii din aur dintr-un autoturism parcat pe o stradă din municipiu.

Percheziţii la un bărbat acuzat că a furat aur de peste 100.000 de euro dintr-o maşină - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Poliţiştii au efectuat, joi dimineaţă, percheziţii la imobile aparţinând unui bărbat din Botoşani acuzat că ar fi furat peste un kilogram de aur, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

Potrivit reprezentanţilor IPJ, bijuteriile se aflau într-un autoturism, care era parcat pe o stradă din municipiu.

"Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară la imobile şi domiciliul unui bărbat de 37 de ani, din municipiul Botoşani, bănuit de comiterea infracţiunii de furt calificat. Acesta, la data de 2 iulie, ar fi sustras peste un kilogram de bijuterii din aur dintr-un autoturism parcat în municipiul Botoşani", a informat IPJ.

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Valoarea prejudiciului a fost estimată la peste 100.000 de euro.